Xiaomi выпустила очень дешёвые телевизоры Competitive Edition для геймеров

Фархад


Xiaomi TV A55

Китайский производитель гаджетов Xiaomi выпустил две новые модели смарт-телевизоров Xiaomi TV A55/A65 Competitive Edition с экранами 4K и высокой частотой обновления 120 Гц.

Новинки получили 55- и 65-дюймовые дисплеи с разрешением 4K (3840x2160 пикселей), частотой обновления 120 Гц, отображением ~1,07 млрд цветов и высокой точностью цветопередачи с коэффициентом Delta E <2. На цельнометаллическом корпусе расположены два динамика по 10 Вт с поддержкой технологии DTS. Также телевизоры получили стандартный набор интерфейсов подключения, включая порты USB-A, HDMI, AV, S/PDIF и оптический аудиовыход.

Xiaomi TV A55

Благодаря высокой частоте обновления дисплея 120 Гц, эти телевизоры идеально подходят для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, а также для игр на ПК.

Среди прочих особенностей этих моделей — возможность управления устройствами умного дома с помощью голосовых команд и беспроводная проекция экрана для подключения смартфонов, ноутбуков и других гаджетов.

Xiaomi TV A55

Xiaomi TV A55 Competitive Edition уже доступен в Китае по цене 1799 юаней (~$260), а модель A65 Competitive Edition — 2499 юаней (~$362). Подробностей о глобальной доступности новых телевизоров Xiaomi пока нет.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+4678
Carter_Mayers
Очень дешёвый и геймерство, две несовместимые вещи. Не важно на чём ты играешь, на консоли или PC, от фигового экрана просто будешь плеваться и не получишь никакого удовольствия. А засветы, недостаточная яркость и отсутсвие нормального HDR на бюджетке, просто забьют последний гвоздь в крышку игрового гроба. Про всякие FreeSync, G-Sync, VRR и ALLM уже и молчу просто
20 минут назад
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