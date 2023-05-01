Xiaomi выпустила очень дешёвые телевизоры Competitive Edition для геймеров

Китайский производитель гаджетов Xiaomi выпустил две новые модели смарт-телевизоров Xiaomi TV A55/A65 Competitive Edition с экранами 4K и высокой частотой обновления 120 Гц.Новинки получили 55- и 65-дюймовые дисплеи с разрешением 4K (3840x2160 пикселей), частотой обновления 120 Гц, отображением ~1,07 млрд цветов и высокой точностью цветопередачи с коэффициентом Delta E <2. На цельнометаллическом корпусе расположены два динамика по 10 Вт с поддержкой технологии DTS. Также телевизоры получили стандартный набор интерфейсов подключения, включая порты USB-A, HDMI, AV, S/PDIF и оптический аудиовыход.Благодаря высокой частоте обновления дисплея 120 Гц, эти телевизоры идеально подходят для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, а также для игр на ПК.Среди прочих особенностей этих моделей — возможность управления устройствами умного дома с помощью голосовых команд и беспроводная проекция экрана для подключения смартфонов, ноутбуков и других гаджетов.Xiaomi TV A55 Competitive Edition уже доступен в Китае по цене 1799 юаней (~$260), а модель A65 Competitive Edition — 2499 юаней (~$362). Подробностей о глобальной доступности новых телевизоров Xiaomi пока нет.