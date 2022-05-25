Я разочаровался в Mac. Следующий мой ноутбук будет на Windows





Ремонтопригодность

Оперативная память

У Apple закончились идеи

Переход на Apple Silicon

Обновление экрана Retina

Отказ от портов в пользу USB-C

Переход на клавиатуру «бабочку»

Переход на Touch Bar

Windows — не решение всех проблем, я знаю

Более низкий уровень взаимодействия между устройствами. Мгновенной передачи файлов нет, только через облака. Подключить AirPods проблематичнее, чем к macOS, это моя личная боль. Автоматические обновления. Это делается в целях безопасности, но только в самый неподходящий момент. У вас же была ситуация, когда экран горел полночи в процессе апдейта, хотя вы хотели просто выключить компьютер и лечь спать. Windows 11 пока слабо оптимизирована. Загружается дольше, чем 10 и тем более macOS.

В последний год я присматриваю себе новый ноутбук. Мой MacBook Pro 13 (2017) без тачбара проживет еще год-два, но я хочу следить за развитием направления ноутбука, чтобы в «день Х» быть максимально прошаренным в нем и выбрать наиболее подходящее себе устройство.Во-первых, мой ноутбук потрепало время, о чем я рассказывал. Во-вторых, мои запросы изменились. В 2018 году при покупке этой модели мне была важна мобильность, а из задач был только текст и простые действия в Photoshop. Сейчас же я активно пользуюсь Figma и Adobe Premiere, а этот софт требует больше оперативной памяти и мощности, в моем ноутбуке их едва ли хватает.До весны текущего года я был уверен, что останусь на macOS, но ряд событий повлияли на мою позицию. Теперь я всерьез рассматриваю переход на Windows. Меня приятно впечатлили ноутбуки на этой операционной системе, а кроме того, я разочаровался в Mac. Ниже — ряд моментов, которые меня не устраивают в ноутбуках Apple.В текущем году я столкнулся с этой проблемой и понял, насколько она масштабная. Замена аккумулятора в ноутбуке в сервисном центре re:store это стоит 35 тысяч рублей. В любом другом авторизованном центре будет плюс-минус столько же.Проблема в том, что на ней аккумулятор приклеен к клавиатуре, и в случае замены первого вторую тоже необходимо извлечь. Поэтому в официальном сервисном центре Apple требуется замена сразу четырех компонентов — батареи, клавиатуры, тачпада и динамиков. То есть меняется почти вся нижняя часть.Я пользуюсь этим ноутбуком с лета 2018 года, то есть почти четыре года. Максимально логично, что за это время батарея потеряла емкость. И нереально странно, что Apple осознанно усложнила этот процесс.О проблеме говорили iFixit. «Саму клавиатуру нельзя просто заменить. Вы даже не можете самостоятельно снять верхнюю часть корпуса с клавиатурой. Следует одновременно заменить приклеенный аккумулятор, трекпад и динамики. Для сервисной команды Apple вся верхняя половина корпуса — это один компонент. Вот почему Apple столько медлила с этими ремонтами. И вот почему это так важно — для клиентов и для акционеров — что Apple продлевает гарантию. Это чертовски дорогой компонент».Корень проблемы появился еще в 2012 году, когда вышел самый первый MacBook Pro Retina. Этот радикальный редизайн заменил их прочную модульную модель, на место нее пришел уменьшенный корпус и первый в своем роде дисплей Retina.«В наших глазах новый дизайн был провалом по ремонтопригодности», — говорили в iFixit. — «Мы понизили рейтинг Apple с 7/10 до 2/10. Последующее обновление 2013 года обвалило линейку MacBook до 1/10. Это самая низкая оценка для ноутбуков в истории. И с тех пор она не повышалась».То есть за 10 лет в компании не осознали проблему и не устранили ее. А значит, замена аккумулятора осуществляется одним из двух способов — официально по цене новых Apple Watch или обходным путем в сторонних сервисных центрах, но на свой страх и риск.Это значит, что такой недостаток перекрывает все преимущества продукта. Apple Silicon — отлично, экран с увеличенной частотой обновления — топ, увеличенная полезная площадь экрана — хорошо. Только iFixit кричит о чудовищно низком уровне ремонтопригодности. То есть у MacBook может быть какой угодно топовый процессор, совершенный экран и самый лучший дизайн на рынке. Но любая поломка приведет к тому, что за восстановление придется отдать бюджет, равный цене последних Apple Watch.Если меня попросят описать жадность Apple, я точно буду говорить об их политике насчет памяти в устройствах. В базовую комплектацию компания добавляет допустимый минимум. Хочешь больше — доплачивай.Казалось бы, MacBook Pro 13 (2020) — профессиональное устройство, рассчитанное на создание и редактирование контента. Но в минимальной и средней комплектации стоят 8 ГБ оперативной памяти. Серьезно?Вы пробовали одновременно работать в Premiere и скроллить браузер с таким объемом ОЗУ? А это стандартный сценарий — в одном приложении монтируешь, во втором ищешь нужные файлы для создания эффектов.При этом, лэптоп на Windows может стоить на треть дешевле, и там будет 16 ГБ ОЗУ. Я попользовался Huawei MateBook 14s, на нем монтировать видео гораздо удобнее — интерфейс не лагает из-за нехватки оперативной памяти.Компания совершила прорыв, представив собственное семейство процессоров Apple Silicon, в последнем поколении MacBook Pro появился усовершенствованный экран. Это топ, только неудачных решений за последние годы больше, чем успешных.Главные изменения в ноутбуках Apple с 2016 года:По итогу компания отказалась от трех решений из пяти вышеперечисленных и вернулась к прежним. В последнем поколении MacBook Pro снова появились порты, Touch Bar больше нет, «бабочки» уже давно. То есть ни одно радикальное изменение не понравилось пользователям.Компьютеры на Windows совершенствуются динамичнее, что делает для меня эту операционную систему привлекательнее. Windows (все ноутбуки на этой операционной системе) лишь догоняет Mac по многим параметрам.И тем не менее, наверстанные возможности, вроде улучшения эргономичности и грядущей функции переноса данных со старого устройства на новое, в сумме с имеющимися преимуществами делают ноутбуки более привлекательными. Система стала удобнее и продуманнее, а ноутбуки на ней — эргономичнее и выгоднее по соотношению цены и характеристик.Проблемы есть. Прямо сейчас могу выделить три:И это не конец. Только Microsoft и производители ноутбуков совершенствуются и ищут наиболее оптимальное соотношение характеристик с возможностями. В отличие от Apple, которая годами не решает проблемы. Apple закрыла глаза на проблемы. Модели на Windows же стремятся сделать свои модели как можно удобнее.