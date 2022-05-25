Я разочаровался в Mac. Следующий мой ноутбук будет на Windows

В последний год я присматриваю себе новый ноутбук. Мой MacBook Pro 13 (2017) без тачбара проживет еще год-два, но я хочу следить за развитием направления ноутбука, чтобы в «день Х» быть максимально прошаренным в нем и выбрать наиболее подходящее себе устройство.
Во-первых, мой ноутбук потрепало время, о чем я рассказывал. Во-вторых, мои запросы изменились. В 2018 году при покупке этой модели мне была важна мобильность, а из задач был только текст и простые действия в Photoshop. Сейчас же я активно пользуюсь Figma и Adobe Premiere, а этот софт требует больше оперативной памяти и мощности, в моем ноутбуке их едва ли хватает.
До весны текущего года я был уверен, что останусь на macOS, но ряд событий повлияли на мою позицию. Теперь я всерьез рассматриваю переход на Windows. Меня приятно впечатлили ноутбуки на этой операционной системе, а кроме того, я разочаровался в Mac. Ниже — ряд моментов, которые меня не устраивают в ноутбуках Apple.
Ремонтопригодность
В текущем году я столкнулся с этой проблемой и понял, насколько она масштабная. Замена аккумулятора в ноутбуке в сервисном центре re:store это стоит 35 тысяч рублей. В любом другом авторизованном центре будет плюс-минус столько же.
Проблема в том, что на ней аккумулятор приклеен к клавиатуре, и в случае замены первого вторую тоже необходимо извлечь. Поэтому в официальном сервисном центре Apple требуется замена сразу четырех компонентов — батареи, клавиатуры, тачпада и динамиков. То есть меняется почти вся нижняя часть.
Я пользуюсь этим ноутбуком с лета 2018 года, то есть почти четыре года. Максимально логично, что за это время батарея потеряла емкость. И нереально странно, что Apple осознанно усложнила этот процесс.
О проблеме говорили iFixit. «Саму клавиатуру нельзя просто заменить. Вы даже не можете самостоятельно снять верхнюю часть корпуса с клавиатурой. Следует одновременно заменить приклеенный аккумулятор, трекпад и динамики. Для сервисной команды Apple вся верхняя половина корпуса — это один компонент. Вот почему Apple столько медлила с этими ремонтами. И вот почему это так важно — для клиентов и для акционеров — что Apple продлевает гарантию. Это чертовски дорогой компонент».
Корень проблемы появился еще в 2012 году, когда вышел самый первый MacBook Pro Retina. Этот радикальный редизайн заменил их прочную модульную модель, на место нее пришел уменьшенный корпус и первый в своем роде дисплей Retina.
«В наших глазах новый дизайн был провалом по ремонтопригодности», — говорили в iFixit. — «Мы понизили рейтинг Apple с 7/10 до 2/10. Последующее обновление 2013 года обвалило линейку MacBook до 1/10. Это самая низкая оценка для ноутбуков в истории. И с тех пор она не повышалась».
То есть за 10 лет в компании не осознали проблему и не устранили ее. А значит, замена аккумулятора осуществляется одним из двух способов — официально по цене новых Apple Watch или обходным путем в сторонних сервисных центрах, но на свой страх и риск.
Это значит, что такой недостаток перекрывает все преимущества продукта. Apple Silicon — отлично, экран с увеличенной частотой обновления — топ, увеличенная полезная площадь экрана — хорошо. Только iFixit кричит о чудовищно низком уровне ремонтопригодности. То есть у MacBook может быть какой угодно топовый процессор, совершенный экран и самый лучший дизайн на рынке. Но любая поломка приведет к тому, что за восстановление придется отдать бюджет, равный цене последних Apple Watch.
Оперативная память
Если меня попросят описать жадность Apple, я точно буду говорить об их политике насчет памяти в устройствах. В базовую комплектацию компания добавляет допустимый минимум. Хочешь больше — доплачивай.
Казалось бы, MacBook Pro 13 (2020) — профессиональное устройство, рассчитанное на создание и редактирование контента. Но в минимальной и средней комплектации стоят 8 ГБ оперативной памяти. Серьезно?
Вы пробовали одновременно работать в Premiere и скроллить браузер с таким объемом ОЗУ? А это стандартный сценарий — в одном приложении монтируешь, во втором ищешь нужные файлы для создания эффектов.
При этом, лэптоп на Windows может стоить на треть дешевле, и там будет 16 ГБ ОЗУ. Я попользовался Huawei MateBook 14s, на нем монтировать видео гораздо удобнее — интерфейс не лагает из-за нехватки оперативной памяти.
У Apple закончились идеи
Компания совершила прорыв, представив собственное семейство процессоров Apple Silicon, в последнем поколении MacBook Pro появился усовершенствованный экран. Это топ, только неудачных решений за последние годы больше, чем успешных.
Главные изменения в ноутбуках Apple с 2016 года:
- Переход на Apple Silicon
- Обновление экрана Retina
- Отказ от портов в пользу USB-C
- Переход на клавиатуру «бабочку»
- Переход на Touch Bar
Windows — не решение всех проблем, я знаю
Компьютеры на Windows совершенствуются динамичнее, что делает для меня эту операционную систему привлекательнее. Windows (все ноутбуки на этой операционной системе) лишь догоняет Mac по многим параметрам.
И тем не менее, наверстанные возможности, вроде улучшения эргономичности и грядущей функции переноса данных со старого устройства на новое, в сумме с имеющимися преимуществами делают ноутбуки более привлекательными. Система стала удобнее и продуманнее, а ноутбуки на ней — эргономичнее и выгоднее по соотношению цены и характеристик.
Проблемы есть. Прямо сейчас могу выделить три:
- Более низкий уровень взаимодействия между устройствами. Мгновенной передачи файлов нет, только через облака. Подключить AirPods проблематичнее, чем к macOS, это моя личная боль.
- Автоматические обновления. Это делается в целях безопасности, но только в самый неподходящий момент. У вас же была ситуация, когда экран горел полночи в процессе апдейта, хотя вы хотели просто выключить компьютер и лечь спать.
- Windows 11 пока слабо оптимизирована. Загружается дольше, чем 10 и тем более macOS.
И это не конец. Только Microsoft и производители ноутбуков совершенствуются и ищут наиболее оптимальное соотношение характеристик с возможностями. В отличие от Apple, которая годами не решает проблемы. Apple закрыла глаза на проблемы. Модели на Windows же стремятся сделать свои модели как можно удобнее.