Надо брать! Модульный ноутбук, в котором можно заменить любой компонент
Александр Кузнецов
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Компания Framework выпустила обновлённую модель одноимённого ноутбука. Этот гаджет отличается от всех конкурентов модульной конструкцией, в нём можно заменить почти любую деталь (за исключением разве что тех, что распаяны на платах).
Ноутбуки Framework второго поколения получили процессоры Intel двенадцатого поколения (Core i5-1240P, Core i7-1260P или Core i7-1280P), экран диагональю 13,5 дюймов с разрешением 2256×1504 пикселей, до 64 ГБ оперативной памяти, до 2 ТБ в твёрдотельном накопителе, клавиатуру с подсветкой, сканер отпечатков пальцев и модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Можно купить как уже собранный ноутбук, так и набор Framework Laptop DIY Edition для самостоятельной сборки. При заказе покупатель может выбрать процессор, объём оперативной памяти, объём накопителя и операционную систему (Linux бесплатно, Windows за дополнительную плату).
Примечательно, что некоторые компоненты от Framework второго поколения (например, материнскую плату с впаянным процессором, улучшенную систему охлаждения и верхнюю крышку с клавиатурой и тачпадом) можно приобрести отдельно, и они подойдут к купленному ранее ноутбуку первого поколения.
Собранный ноутбук Framework продаётся в США по цене от 1049 долларов, а DIY-набор от 819 долларов. Также можно купить материнскую плату с любым из трёх новых процессоров, она стоит $538, $788 или $1138 в зависимости от выбранного чипа.