«Модем или роутер на 30 дней — это хорошая возможность протестировать устройство, чтобы решить, стоит ли его оставить. Клиенты могут использовать модем или роутер не только дома, но и взять его с собой на время, чтобы поработать в парке или в кафе, поехать на выходные на дачу или в отпуск по стране на пару недель. Для нас важно, чтобы клиенты могли пользоваться Yota в любом уголке страны, куда бы ни поехали. Больше не нужно „раздавать“ интернет с мобильного телефона, достаточно взять с собой модем или роутер Yota. Кроме того, такая опция поможет принять решение о приобретении гаджета на основе собственного опыта, а не чьих-то слов», — прокомментировала руководитель собственной розницы Yota Елена Мямлина.







Акция действует с 29 июля по 29 сентября 2020 года.Теперь клиенты Yota могут пользоваться модемами и роутерами в течение 30 дней, а затем оставить гаджет себе или получить обратно его полную стоимость, если не возникло желания использовать его дальше.Чтобы получить модем или роутер на 30 дней пользователю достаточно предъявить паспорт и заплатить сумму, равную стоимости устройства (эти деньги будут возвращены, если вернуть гаджет обратно). Услуга доступна в любой точке продаж Yota, в торговых сетях партнеров и по заявке на сайте yota.ru.