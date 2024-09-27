Юбилейные лимитки PlayStation смели за несколько секунд. Теперь они стоят баснословных денег

Компания Sony запустила предзаказ лимитированных версий PlayStation 5 PlayStation 5 Pro, выпуск которых приурочен к 30-летию этого бренда. Они получили эксклюзивный дизайн в духе самой первой модели PlayStation, а также множество аксессуаров, в том числе геймпад DualSense Edge и дисковод (которого нет в оригинальной комплектации). Как пишет сайт IGN, все консоли были раскуплены менее чем за минуту, а сейчас они появились в перепродаже гораздо дороже.
Лимитки PlayStation 5 PlayStation 5 Pro появятся в официальной продаже 21 ноября. Предзаказ в магазине Sony оформить невозможно, хотя Ebay завален предложениями выкупить консоль гораздо дороже. К примеру, максимальный комплект PlayStation 5 Pro стоил в Великобритании 960 фунтов стерлингов (около 120 тысяч рублей), а на вторичном рынке его предлагают приобрести более чем с десятикратной наценкой — почти за 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона рублей).
Эти консоли представляют большую коллекционную серию, поскольку их тираж составит всего 12300 экземпляров. Впрочем, Sony может подпортить жизнь перекупам, если объявит о выпуске дополнительного тиража или будет продавать лимитки только настоящим геймерам (то есть тем, у кого уже есть консоли, игры и достижения в них).
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым