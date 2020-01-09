





В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий блокировку номеров телефонов, которые используют люди, находящиеся под следствием и в местах лишения свободы. Инициатива была поддержана Верховным судом, ФСИН и профильными министерствами.По словам одного из авторов законопроекта Павла Крашенинникова, в 2018 году в местах лишения свободы было изъято 56249 средств связи. Правила внутреннего распорядка запрещают подозреваемым в совершении преступлений и заключённым пользоваться сотовыми телефонами, но те продолжают это делать. Телефоны попадают на территории СИЗО, колоний и тюрем нелегально — через передачки с вещами от тех тех, кто находится на воле.Законопроект предполагает, что операторы связи будут обязаны блокировать телефонные номера лиц, находящихся под следствием и в местах лишения свободы, а также номера, зарегистрированные на физических или юридических лиц, если выяснится, что они незаконно используются на территории мест лишения свободы. Блокировка будет осуществляться «на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор».Известно, что некоторые заключённые занимаются телефонным мошенничеством, связанным с кражей денег с банковских счетов дистанционным способом, причём иногда такая деятельность ведётся под присмотром администрации колоний и тюрем. Мобильные телефоны также используют для давления на свидетелей и координирования действий организованных преступных групп.