Компания LG объявила о закрытии подразделения, занимавшегося разработкой смартфонов. Она уйдёт с рынка мобильных устройств, хотя в прошлом занимала одну из лидирующих позиций.



Давайте вспомним самые впечатляющие модели LG, которые сильно выделялись на фоне конкурентов, выглядели по-настоящему новаторскими и иногда настолько сильно опережали своё время, что оставались непонятыми.



LG G7100 (2003)







Вроде бы ничем не примечательная «раскладушка», каких были десятки в начале нулевых, но нет. Этот телефон отличался камерой с разрешением 0,3 Мп (что было тогда огромной редкостью) и большим цветным экраном, который можно поворачивать для удобной съёмки селфи.



LG G1800 (2004)







Один из ранних предвестников современных смартфонов — с цветным экраном, встроенными играми и mp3-плеером с 64 мегабайтами памяти. Такого объёма памяти хватало всего на один альбом в сильно ужатом качестве, но для воспроизведения через динамик этого было вполне достаточно. Компьютер видел память как обычную флешку, то есть туда можно было заливать файлы любого формата, необязательно музыку. Хранить снимки и видео можно было на карте памяти miniSD, и это тоже большое достижение.



LG KG920 (2006)







Это был крутейший прорыв в мобильной фотосъёмке. Модель по сути представляла собой гибрид телефона и фотоаппарата, могла снимать фото с разрешением 5 Мп, а нижняя часть была поворотной — опять же для того, чтобы было удобно фотографировать себя.



LG KC910 Renoir (2008)







Через пару лет компания LG выпустила ещё один камерофон. Мегапикселей стало больше, а корпус тоньше. Инженеры LG уже тогда осознавали, что в телефоне должна быть очень хорошая камера и большой экран. Впрочем, очевидно, что модель создавалась с робкой оглядкой на недавно представленный iPhone первого поколения. Открыто копировать устройства Apple тогда боялись, а обвинения Samsung в заимствовании дизайна вылились в многолетние судебные процессы.



LG Optimus 3D P920 (2009)







Это один из первых в мире смартфонов с двумя модулями камеры — для съёмки фото и видео со стереоскопическим эффектом. Обратите внимание на выпуклость корпуса у объективов — как и тогда, такое воспринимается как показатель качественных фотомодулей, которым тесно в тонком корпусе.



LG G Flex (2013)







Эта модель уникальна в двух моментах. Во-первых, у неё изогнутый экран, а во-вторых, корпус мог сам «залечивать» на себе небольшие царапины. Спустя два года был выпущен смартфон LG G Flex 2 с улучшенными характеристиками и ещё более быстрым избавлением от царапин.



LG G5 (2016)







О двухмодульной камере инженеры LG снова вспомнили спустя семь лет после выпуска Optimus 3D P920 — при разработке флагманской модели LG G5. Помимо качества съёмки, здесь был сделан упор на громкий и чистый звук. Смартфон получил отдельный ЦАП и пристёгивающийся динамик Bang & Olufsen. Идеи с подключаемыми модулями не получили продолжение в последующих моделях.



LG Wing (2020)







Одна из самых последних и наиболее непонятых моделей LG — с двумя экранами, которые можно располагать Т-образно. Пожалуй, именно она натолкнула руководство LG на мысль о том, что давно пора уходить с этого рынка, ведь смелые эксперименты перестали здесь окупаться.







