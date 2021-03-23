iPhone

По данным аналитической компании UBI Research, компании LG и BOE запустили линии по производству LTPO-матриц по заказу Apple. Эти компоненты будут использоваться в смартфонах Apple следующего поколения.

LTPO представляет собой дальнейшее развитие технологии OLED. Такие матрицы более энергоэффективные, а также поддерживают динамическое управление частотой обновления изображения, чем и привлекают производителей смартфонов.

Примечательно, что Samsung пока не производит LTPO-матрицы. В настоящее время компания модернизирует свои производственные мощности, а также договаривается с BOE о поставках таких экранов для некоторых моделей смартфонов Galaxy. Начиная со второго полугодия Samsung станет эксклюзивным поставщиком LTPO-матриц для Apple.

Аналитики UBI Research полагают, что Apple будет использовать LTPO-матрицы в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, благодаря чему частота обновления экранов в этих моделях будет варьироваться от 60 до 120 Гц в зависимости от ситуации. Более доступные модели iPhone 13 и iPhone 13 mini получат OLED-матрицы с фиксированной частотой обновления 60 кадров в секунду.


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