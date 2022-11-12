Зарегистрироваться в PSN в России еще сложнее. Sony устранила инструмент обхода

Пользователи PlayStation из России столкнулись с трудностями при попытке регистрации новых турецких аккаунтов PSN — система выдает ошибку, в итоге у них не получается попасть в магазин игр.Трудности возникают и на консолях, и в браузере. VPN помогает, но не всем — одни пишут, что с ним таки получается пройти регистрацию, другие — что нет.При этом в самой Турции в случае нахождения там физически проблем с регистрацией новых аккаунтов не возникает. Можно даже указывать российские почты.В марте 2022 года магазин PS Store перестал работать в России. Для обхода ограничений пользователи начали переходить на аккаунты других стран.