Зарегистрироваться в PSN в России еще сложнее. Sony устранила инструмент обхода

Денис
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Пользователи PlayStation из России столкнулись с трудностями при попытке регистрации новых турецких аккаунтов PSN — система выдает ошибку, в итоге у них не получается попасть в магазин игр.  

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Трудности возникают и на консолях, и в браузере. VPN помогает, но не всем — одни пишут, что с ним таки получается пройти регистрацию, другие — что нет. 

При этом в самой Турции в случае нахождения там физически проблем с регистрацией новых аккаунтов не возникает. Можно даже указывать российские почты.  

В марте 2022 года магазин PS Store перестал работать в России. Для обхода ограничений пользователи начали переходить на аккаунты других стран. 
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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+81
Konstantin Bulatnikov
Японцы подстилки у USA со времен Хиросимы.....
2 часа назад в 20:48
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+4034
Gabriel Konstantin Bulatnikov
Япония и Германия это государства с ограниченным суверенитетом с 1945 года, находящиеся под оккупацией. Это говорят сами американцы.
2 часа назад в 21:11
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