



Маркетплейс Ozon разослал своим пользователям письма с оповещением о предстоящей «закрытой продаже PS5». Консоль смогут приобрести только те, кто получил это письмо, для других людей эта возможность будет закрыта.



Продажи откроются 16 декабря в 12:00, и можно ожидать, что все консоли будут скуплены в первые же секунды. Дело в том, что PlayStation 5 находится в огромном дефиците по всему миру, и Россия не исключение. Купить её по рекомендованной цене почти нереально, а на Avito и других подобных площадках она продаётся с наценкой в 10-20 тысяч рублей в зависимости от модели и жадности продавца.



Как и «М.Видео» ранее, Ozon продаёт PlayStation 5 исключительно в наборе с другими товарами. При покупке придётся заплатить за саму консоль, а также за какой-нибудь аксессуар (камеру или пульт дистанционного управления), игру и подписку PS Plus или на онлайн-кинотеатр Okko. По каким ценам будут продаваться эти наборы, пока неизвестно.







Ozon не гарантирует, что консолей хватит всем желающим, и устанавливает дополнительные ограничения. Один пользователь сможет приобрести лишь один набор, самовывоз товара из пункта вывоза невозможен (только курьерская доставка), нельзя передать право на покупку другому лицу, покупателем может быть только физлицо.







