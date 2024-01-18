Жительница Сочи отсудила 450 тысяч рублей за бракованные смарт-часы

Александр


Адлерский районный суд г. Сочи вынес решение в пользу гражданки, которая подала иск к «Связному» из-за бракованных смарт-часов. Сами часы стоили 1899 рублей, но ей присудили гораздо больше — 450 тысяч.

Женщина приобрела часы Jet Kid Start для своей пятилетней дочери. Девочка надела их на руку, а спустя десять минут они задымились и нагрелись, из-за чего пластиковый корпус оплавился и обжог кожу на запястье. В больнице ребёнку поставили диагноз — «термический ожог предкистной части II степени».

Огорчённая этим происшествием женщина обратилась в «Связной» за компенсацией морального вреда, но юристы организации отказали ей, и тогда она подала иск в суд. Судья согласился с её доводами и удовлетворил требования.

«Связной» находится на завершающей стадии банкротства, его имущество арестовано и будет распределено между кредиторами (в том числе «Альфа Банком» и «Роскомнадзором»), поэтому сейчас взыскать с него что-либо через суд не получится. Но женщина уже получила присуженную сумму. Дело в том, что решение было вынесено более пяти лет назад, и всё это время оно «пылилось» на сайте суда, а широкой общественности рассказали о нём лишь сейчас.
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+555
S.T.A.L.K.E.R.
Вы ещё иски к Цифрограду вспомните 😂😂😂
2 часа назад в 21:04
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