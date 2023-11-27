14 классических игр, которые можно запустить прямо в браузере

Артем
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Сайт создан энтузиастами, а все игры работают на базе эмулятора DOSBox. Втихря от начальника можно запустить старые DOOM, Warcraft, Wolfenstein. Бесплатно, легально в один клик.

На сайте DOSDeck собраны 14 ретро игр, которые потянет любой ПК. Достаточно перейти по ссылке и выбрать игру или добавить в избранное. Также можно сохраняться в любой точке игры и в следующий раз начать с того же места. В список вошли:

  • One Must Fall
  • Warcraft: Orc & Human
  • Jazz Jackrabbit
  • Syndicate
  • DOOM
  • Epic Pinball
  • The Black Cauldron
  • Wolfenstein 3D
  • Command & Conquer
  • Heretic
  • Commander Keen
  • Commander Keen 4
  • The Lost Wiking
  • Supaplex

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Чтобы «лавочку» не прекрыли, разработчики используют только лицензионные копии игр. Часть из них можно пройти полностью, остальные в виде демо-версий. Кроме того, создатели постоянно «на связи» с аудиторией и планируют создать Netflix для DOS-игр. Следующими в списке на добавление отказались свыше 20 игр, среди которых: Duke Nukem 3D, GTA, Warcraft 2, Monkey Island, Red Alert, Death Rally, Prince of Percia.
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Источник:
Dosdeck
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Комментарии

tellurian
+4753
tellurian
Втихря от начальника (с)
Опечатка
час назад в 09:48
#
+153
Nixon
...на добавление отказались
22 минуты назад
#