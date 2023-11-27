14 классических игр, которые можно запустить прямо в браузере

Сайт создан энтузиастами, а все игры работают на базе эмулятора DOSBox. Втихря от начальника можно запустить старые DOOM, Warcraft, Wolfenstein. Бесплатно, легально в один клик.
На сайте DOSDeck собраны 14 ретро игр, которые потянет любой ПК. Достаточно перейти по ссылке и выбрать игру или добавить в избранное. Также можно сохраняться в любой точке игры и в следующий раз начать с того же места. В список вошли:
- One Must Fall
- Warcraft: Orc & Human
- Jazz Jackrabbit
- Syndicate
- DOOM
- Epic Pinball
- The Black Cauldron
- Wolfenstein 3D
- Command & Conquer
- Heretic
- Commander Keen
- Commander Keen 4
- The Lost Wiking
- Supaplex
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Чтобы «лавочку» не прекрыли, разработчики используют только лицензионные копии игр. Часть из них можно пройти полностью, остальные в виде демо-версий. Кроме того, создатели постоянно «на связи» с аудиторией и планируют создать Netflix для DOS-игр. Следующими в списке на добавление отказались свыше 20 игр, среди которых: Duke Nukem 3D, GTA, Warcraft 2, Monkey Island, Red Alert, Death Rally, Prince of Percia.