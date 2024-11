Голосуем за лучшие игры года. Объявлены номинанты The Game Awards 2024

Одно из главных событий в индустрии игр — церемония награждения The Game Awards — в этом году пройдёт 12 декабря. Организатор и бесменный ведущий мероприятия Джефф Кили объявил претендентов, за которых вы можете проголосовать. Одно из главных событий в индустрии игр — церемония награждения The Game Awards — в этом году пройдёт 12 декабря. Организатор и бесменный ведущий мероприятия Джефф Кили объявил претендентов, за которых вы можете проголосовать. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По странному стечению обстоятельств, Concord отсутствует во всех списках. Зато другие эксклюзивы конторы PlayStation — Astro Bot и Final Fantasy VII Rebirth — получили по 7 номинаций. Самое смешное, что на игру года претендует DLC (дополнение) к Elden Ring: Shadow of the Erdtree. К счастью, Metaphor: ReFantazio от студии Atlus (Persona) также номинирована во многих категориях.В число номинантов (в разных номинациях) также вошли: Balatro, Black Myth: Wukong, Call of Duty: Black Ops 6, Helldivers 2, Warhammer 40K: Space Marine 2, Super Mario Party Jamboree, Tekken 8, Stellar Blade, Fortnite, Zenless Zone Zero, Star Wars Outlaws и другие.Отдать свой голос любимому тайтлу и просмотреть все номинации можно на сайте The Game Awards