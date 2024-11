Игры, Даша, косплей: что еще мы увидели на «Игропроме»

В минувшие выходные прошла большая выставка игр отечественной инди-сцены. Разработчики освободили стулья, чтобы гости оценили их проекты, косплееры облачились в образы для сражения за денежные призы, а звездные спикеры и игрожуры приготовили темы для тех, кто хочет влиться в геймдев. Пробыл там два дня и делюсь впечатлениями. В минувшие выходные прошла большая выставка игр отечественной инди-сцены. Разработчики освободили стулья, чтобы гости оценили их проекты, косплееры облачились в образы для сражения за денежные призы, а звездные спикеры и игрожуры приготовили темы для тех, кто хочет влиться в геймдев. Пробыл там два дня и делюсь впечатлениями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Игры

Косплей

Спикеры и приглашенные гости

Впечатления

Для начала хотелось бы определиться со своей позицией: «Игропром» — это не столько развлекательный ивент для публики, сколько возможность для российских разработчиков заявить о себе. И если вы планируете посетить выставку в будущем году, бежать туда в ожидании крупных блокбастеров и шоу уровня E3 — решение опрометчивое.Но это не значит, что ваш рот не будет закрываться от зевоты, а глаза — искать короткий путь к выходу. Если вы увлеченный геймер и не избалованы западными мероприятиями, посмотреть будет на что.«Игропром» проходил 23 и 24 ноября на площадке Main Stage в Москве. Помещение относительно крупное, но к середине дня пробиться сквозь толпу на определенных зонах было весьма затруднительно. При том, что организаторы задействовали сразу два этажа. На первом все самое основное — разработчики раскинули свои палатки с компами, в отдаленных уголках можно было затариться мерчем и всякими гиковыми безделушками, парочка кибиток с фастфудом и сцена для выступлений.На втором этаже сконцентрировались представители и фанаты ретро-гейминга, небольшой лекторий и крыло для настольных игр в Dungeons and Dragons.Успеть везде нереально, если только не освоил принцип клонирования. И это вовсе не из-за масштабов локации. Каждая зона под завязку набита спикерами, и может случиться так, что выступление любимого блогера совпадет с чтением интересующей лекции — придется выбирать. И лучше галочки в списке поставить заранее, как я и поступил.Первым делом я шел за играми и принялся штурмовать зону разрабов. Дело это, надо сказать, не самое простое — куда не сунься, уже сформировалась мини-очередь. Впрочем, при должном терпении, геймпад оказывается в руках — и понеслась.Пока ты гоняешь героя по экрану, создатели охотно подскажу, что делать в моментах, если дико затупил. А если спросить о подробностях разработки, то их практически не остановить.Так я узнал забавные подробности о создании трейлера одного из ожидаемых мною платформеров «Геннадий» . Как голос Таноса в исполнении Сергея Воробьева старательно, сквозь мат, оживил главного героя игры. И как слегка обидно слышать сравнения игры с хайповой Pizza Tower, когда наши создали это кислотное безумие несколькими годами ранее.Порой за скромностью могут притаиться уже вполне осязаемые перспективы. Например, игра Provoron , над которой работают две милые создательницы (имен я не узнал). Она была придумана под впечатлением от Undertale Тоби Фокса, хоть внешне об этом и не скажешь. У проекта классный дизайн персонажей, вполне залипательный геймплей, а на экране белая ворона дружит с гигантским тараканом и сражается с чертяками. А еще девчонки создали главных персонажей на основе их личной дружбы.Как создатель Escape from Calypso собирал новую демку в последние 20 минут перед выставкой (и таки собрал), как непросто делать RPG-экшен мечты Eclipse II в промежутках между сном и работой — таких историй наберется еще на пару отдельных статей.Но, пожалуй, самое приятное — это взаимодействие как со своей будущей аудиторией, так и между коллегами по цеху. Не раз замечал, как игроделы урвут минутку, чтобы дойти до соседней зоны и поделиться опытом.Для тех, кто жаждет большего погружения, создали огромную VR-арену, а в отдельной зоне можно почувствовать себя Шумахером в лучшие его годы «Формулы 1». Там выстроили целый ряд экранов с рулевым управлением, виртуальные гонщики могли сразиться между собой в турнире.Сам я туда пробиться не смог — ажиотаж на активный гейминг был выше моих сил и времени. Зато я вдоволь наигрался в ретро-зоне.Вот уж где можно закрыть сразу две потребности: посидеть и пощупать оригинальные консоли всех поколений, первый комп твоего бати и парочку игровых автоматов. Так я понял, что профессионализм в Mortal Kombat 3 не будет с тобой навсегда, после пары-тройки начисток моей виртуальной физиономии Суб-Зиро охладил мой пыл смачной фаталити. Вывод: срочно нужно возвращать скилл.В дальнем крыле второго этажа было особенно жарко, но вовсе не от видеокарт компов и пятых точек проигравших партию в Tekken. Все куда прозаичнее. Желающих зарубиться в Dungeons and Dragons было дико много, даже приходилось возвращаться в центральный зал окольными путями. Со стороны действие было более чем канонично — вместо нердов, какими нормисы видят фанов настолок, игру вели герои Baldurs Gate и прочие обитатели этой вселенной.Пиратство на игровой выставке — это вообще законно? Бывает, что да. Парни из Game Boy Kindom не стеснялись кричать: «Мы пираты, мы пираты!». Подождите, подождите. Это далеко не те деятели, что в 90-х клонировали карики да диски и толкали их по рынкам всей страны. Только кастомизация, апгрейд и хардкор.Разогнанные DOOM на Super Nintendo — держи, Yoshi на русском языке в эксклюзивном паке — пожалуйста, Game Boy с OLED-экраном и ярким принтом — не вопрос. Эти ребята знают, как вызвать непроизвольное слюноотделение у гиков. Любой каприз за ваши деньги.Пускай меня закидают чем угодно, но игры и виртуозы косплея бок о бок заняли нишу игровых фестов. И в этом есть свои плюсы. Во-первых, гостям в кайф сфоткаться с Бэтменом, 2B в исполнении LecteR или приобнять за талию Гаечку с откровенным декольте. Эти ребята словно ковер Лебовски — задают стиль, но не квартире, а вечеринке. Толпа приглашенных становится определенно ярче.Во-вторых, будем честны, у нас нет такого количества игр, чтобы удерживать зрителя два дня по десять часов к ряду. Будем надеяться, что это временно.Для косплееров освободили аж два слота под дефиле на сцене. Самым талантливым достались призы, овации и еще одна ачивка в портфолио искусства перевоплощения. Неискушенному в соревнованиях зрителю смысла куковать под софитами нет, поскольку какая-то модель попадется на глаза, даже если стоять на месте, пока охрана не выгонит. И не просто попадется, а эффектно встанет перед камерой.Самые продуманные еще и визитку с QR-ом соцсеточек вручат. Но в чем парадокс — казалось бы, выставка игровая, а если на сцене нет фандомных персонажей, там откровенно тухло и пусто. Так, в момент награждения разработчиков зрителей заметно поубавилось. Вот и суди, кто на «Игропроме» был главный.И если одни только вступают в мир видеоигр, то другие знают о них если не все, то очень многое. Для этого «Игропром» пригласил игровых журналистов, блогеров и других известных деятелей индустрии развлечений. Главным лицом выставки по праву стала Дарья Островская, ведущая канала «Так остро» На протяжении двух дней Даша брала интервью у игровых деятелей, среди которых оказались: парни из Disgusting Man, актер озвучания Андрей Гаврилин, модель Александра Зотова, подарившая образ Джилл Валентайн в Resident Evil 3, и другие медийные личности.Печаль в том, что с ними беседа велась под строгим присмотром камер и исключительно видеоконтента ради. За окружающим грохотом слова было не разобрать. Исключением стали Петр Сальников и Виктор Зуев, которые забирают от меня премию как самые громогласные спикеры. Впрочем, ораторские навыки не единственное, чем впечатлили «Отвратительные мужики» . Журналисты, не залезая за словом в карман, рассказали о преимуществах и проблемах игровой инди-сцены. К слову, они и сами сейчас заняты разработкой игры под лейблом Book Burner Games Впрочем, не у всех вышли промашки со звуком. Около часа Александр Шакиров, ведущий канала «Битый пиксель» и бывший редактор «Игромании», болтал с фанатами о самых несерьезных вещах. Как рождаются на свет безумные картинки для обзоров, топ самых странных вопросов от подписчиков, реален ли Саша или это цифровой плод нейросети и какого рожна его вписали в слот ретро. В перебивках вставлял геймерские анекдоты, и чем глупее, тем круче. И это было здорово, потому что не всем же на серьезных щах бубнить в микрофон.На том же диване состоялась презентация книги «История российских компьютерных игр». Вместе с издателями о нелегкой судьбе народного квеста «Петька и Василий Иванович» поведал его автор Олег Захаров.Как бы не хотелось, но разорваться у меня не вышло, и всех гостей я не послушал. Также в зоне ретро выступили создатели портала Old-Games.ru, о светлых и темных сторонах пиратства рассказал Ретрогеймер (он же Дитя 90-х), а толпу коллекционеров собрал вокруг себя Павел Naota Филюшкин.Подводя итоги «Игропрома», хочется сказать пару слов об организации. Все прошло максимально дружелюбно и с вниманием к гостю. Ругать особо и нечего, разве что скромный подход к еде для гостей. Две фастфудных точки — преступно мало. В результате очередь за перекусом растягивалась до бесконечности. Пару раз засматривался на местный бургер, но махнув рукой, откладывал действо на потом, мол, не есть же сюда пришел.Есть ли смысл врываться на ивент сразу на два дня — вопрос спорный. Надо понимать, что стенды с играми не меняются, а на второй день уставшие участники могут свернуться раньше. Можно следить за итогами конкурса косплея, но как я и говорил ранее, всех персонажей вы обязательно встретите вне сцены.Единственное, что может побудить отправиться в двухдневный игротрип — гости и спикеры. Их выступления не дублируются. Второй день определенно свободнее в плане посетителей, однако если вы не планируете делать по десять снимков на каждом квадратном метре, то вполне управитесь за один день.