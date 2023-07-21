На Xbox появился новый сервис. В нем более 1300 игр

Теперь на консолях Microsoft можно оформить подписку на Antstream Arcade. Это облачный сервис с набором игр для ретро-консолей. Есть два тарифа: годовой и пожизненный.
Игровой сервис открывает доступ к 19 консолям, среди которых есть как известные «Денди» и «Сега», так и разные ревизии «Атари» или ZX Spectrum. Полный список приставок и игр можно посмотреть тут.
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Сервис подогнали под современное железо, поэтому все проекты запускаются в высоком разрешении и достойно смотрятся на больших экранах. Также можно зарабатывать ачивки, играть с друзьями по сети или на одном экране, если это предусмотрено игрой.
Стоимость подписки на год составляет $29,9 (~2700 рублей), пожизненный тариф обойдется в $79,9 (~7200 рублей). Antstream Arcade также доступен на ПК, Mac и мобильных платформах через браузер.
Напомним, что Microsoft ограничили покупки для пользователей из России. Вскоре оформить ее можно будет через сторонних продавцов.