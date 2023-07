Назад в детство: новая Double Dragon вышла на ПК и консолях

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Операционная система: Windows 10 и выше;

Windows 10 и выше; Процессор: Intel Core i5 — 9300H;

Intel Core i5 — 9300H; Оперативная память : 8 ГБ;

: 8 ГБ; Видеокарта: Nvidia GTX 1050 — 4gb;

Nvidia GTX 1050 — 4gb; Место на жестком диске: 3 ГБ.

Легендарные братья драконы Джимми и Билли вернулись в двухмерном экшене, стилизованном под ретро. Как и раньше, зарубиться можно вдвоем с другом на одном экране.Релиз Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons состоялся сегодня, 27 июля и уже получил положительные оценки. На агрегаторе отзывов OpenCritic новинка набрала 73 из 100% положительных отзывов. Критики хвалят игру за ретро-стилистику, саундтрек, разнообразие противников, боевую систему и отзывчивое управления.А вот нововведенную систему роуглайт, заставляющую проходить этапы заново ради прокачки — не оценили. Некоторые сочли игру через чур сложной и короткой. Кроме того кооператив для двух игроков не предназначен для сетевого прохождения, только на одном экране ПК или консоли.Впервые Double Dragon вышла в 1987 году на аркадных автоматах, а в последствии посетила более 30 платформ. Наибольшую популярность в России игра получила на платформе «Денди» (NES). Многие познакомились с героями благодаря кроссоверу с Боевыми Жабами в игре Battletoads & Double Dragon.Игра вышла на ПК, а также на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, и Nintendo Switch. До 3 августа действует скидка 10%. Как пополнить кошелек для покупки игр в Steam можно узнать из нашей инструкции