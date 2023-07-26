Как пополнить кошелёк Steam в России сейчас. QIWI больше не нужен

Открыть приложение или веб-версию банка;

Зайти в Платежи > Игры > Steam;

Указать логин в Steam и ввести сумму (от 50 до 14 000 рублей);

Готово.

С весны 2022 года у многих российских геймеров возникли проблемы с оплатой игр в Steam. В качестве альтернативы игроки нашли способы пополнения кошелька через QIWI с консервацией в казахский тенге или посредством торговли скинами CS:GO. Как оказалось, есть очень простой способ пополнения, но он работает только с одним банком.Пополнить свой аккаунт в Steam могут клиенты банка «Тинькофф», хотя официально об этом нигде не говорилось. Чтобы закинуть деньги на счёт, нужно выполнить следующие шаги:Стоит отметить, что пополнять этим способом можно как российские, так и казахстанские аккаунты. Комиссия при зачислении средств составит около 8%.