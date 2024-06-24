Павел Дуров в восторге от игры TapSwap. О чём она и как в неё играть?

Несколько месяцев назад в Telegram появилась игра TapSwap, один из главных конкурентов Hamster Kombat. В ней чуть более сложная система, но из-за этого она интереснее, поскольку не надоедает.
На TapSwap обратил внимание даже создатель Telegram Павел Дуров. Он похвалил эту игру в своём канале, отметив её феноменальный успех:
«Мини-приложение TapSwap захватило Telegram и теперь насчитывает 56 миллионов пользователей. Такая сумасшедшая популярность была достигнута всего за несколько месяцев без какого-либо маркетинга. Аудитория одного только TapSwap больше, чем у всех старых проектов на основе блокчейна вместе взятых. Команда TapSwap разумно полагается на Telegram для распространения и на TON для майнинга своего грядущего токена».
TapSwap — игра, в котором можно зарабатывать монеты за выполнение различных действий. В ней использована механика из проекта Notcoin, пользователи которого успешно преобразовали виртуальный заработок в реальные деньги.
Вот как работает TapSwap:
Переходите в бота и нажимаете Start Now, там пять разделов:
• Tap — нажимаете на монетку и зарабатываете монету. Жать можно сразу всеми пальцами, так быстрее и выгоднее
• Ref — приглашайте друзей и получайте бонусы
• Task — выполняйте задания и получайте бонусы
• Stats — статистика
• Boost — дневные бонусы и прокачка (Yaping Guru временно увеличивает получаемое количество монет, а Full Tank восстанавливает энергию
Монеты можно инвестировать в дальнейшую прокачку для максимизации заработка: Multitap увеличивает количество получаемых за тапы монет, Energy Limit повышает запас энергии, а Recharging Speed ускоряет восстановление энергии.
Как только у вас накопится минимум 200 000 монет, есть смысл приобрести Tap Bot. Он будет собирать монеты за вас, пока вы отсутствуете в игра. Раз в 12 часов надо заходить в TapSwap, чтобы забирать пассивный доход.
Разработчики TapSwap планируют 1 июля провести листинг токенов TapSwap (TAPS). Эти токены будут распределены между игроками, их можно будет обменять на криптовалюту или продать. Присоединиться к TapSwap можно по этой ссылке. Вы абсолютно ничего не потеряете в этой игре — она не требует вложений и работает прямо в Telegram на смартфоне.