Похоже, EA готовит ремейк Need for Speed: Most Wanted

На это намекнула актриса из оригинальной игры 2005 года. По ее словам одну из лучших частей серии улучшат и выпустят в 2024 году.Симона Байли, сыгравшая напарницу сержанта Кросса в оригинальной Need for Speed: Most Wanted, оставила твит, намекающий на скорый выход игры. В нем актриса призывает фанатов гонки ставить лайки и комментарии, если они хотят вновь увидеть полицейскую парочку в ремейке, который якобы появится в 2024 году.В записи Байли оставила хештеги с названием игры и ее издателями и разработчиками — EA и Creterion Games. Позже сообщение было удалено, но успело разойтись по сети. Официальных заявлений от EA о работе над новой Need for Speed: Most Wanted пока не поступало.Need for Speed: Most Wanted — симулятор аркадных гонок был выпущен на все популярные платформы в 2005 году. Игра по сей день считается одной из лучших в серии и активно поддерживается пользователями и разработчиками модов.