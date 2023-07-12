Похоже, EA готовит ремейк Need for Speed: Most Wanted

Артем
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На это намекнула актриса из оригинальной игры 2005 года. По ее словам одну из лучших частей серии улучшат и выпустят в 2024 году.

Симона Байли, сыгравшая напарницу сержанта Кросса в оригинальной Need for Speed: Most Wanted, оставила твит, намекающий на скорый выход игры. В нем актриса призывает фанатов гонки ставить лайки и комментарии, если они хотят вновь увидеть полицейскую парочку в ремейке, который якобы появится в 2024 году.

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В записи Байли оставила хештеги с названием игры и ее издателями и разработчиками — EA и Creterion Games. Позже сообщение было удалено, но успело разойтись по сети. Официальных заявлений от EA о работе над новой Need for Speed: Most Wanted пока не поступало.

Need for Speed: Most Wanted — симулятор аркадных гонок был выпущен на все популярные платформы в 2005 году. Игра по сей день считается одной из лучших в серии и активно поддерживается пользователями и разработчиками модов.
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Источник:
Reddit
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Комментарии

+4703
Carter_Mayers
Да нафиг оно надо, в своё время было здорово, сейчас бы уже не стал в неё играть даже с новой графикой
8 минут назад
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