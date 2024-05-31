Прошла презентация State of Play. Собрали все самое интересное

Сегодня, 31 мая, состоялась презентация State of Play. Игровое подразделение Sony представило ряд игр для консолей PlayStation 5, ПК, а также гарнитур виртуальной реальности PS VR2. Трансляция длилась около 40 минут. Мы собрали все самое интересное в одном материале.
Похоже, PlayStation решили действовать на опережение и провели презентацию раньше конкурентов из Xbox. Вот чем компания решила порадовать игроков.
Concord
Мультиплеерный соревновательный шутер в духе Overwatch и оболочкой а-ля «Стражи Галактики». Релиз одновременно состоится на PS5 и ПК.
Когда ждать: 6 июня 2024 года, предзаказ.
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God of War Ragnarök
Продолжение одной из самых популярных франшиз Sony о Боге Войны перебирается на ПК. Среди особенностей версии: неограниченная частота кадров, поддержка технологий Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XESS 1.3, а также заявлена поддержка ультраширокоформатных экранов. DLC уже будет входить в состав релиза.
Когда ждать: 19 сентября 2024 года.
Ballad of Antara
Фентезийный эшен, судя по всему, позаимствовал механику игр серии Souls. Однако в отличие от идейного вдохновителя, стилистически игра выглядит более дружелюбным и не столь мрачным, как работы Хидетака Миядзаки.
Когда ждать: 2025 год.
Alien Rouge Incursion
Вселенная «Чужих» пополниться проектом, созданным для гарнитуры PlayStation VR 2. Трейлер содержит буквально несколько секунд геймплея, поэтому на данный момент сложно судить о работе целиком. Судя по всему, игра унаследовала идею Alien Isolation, где главной героине больше приходилось полагаться на скрытность, нежели умение управляться с оружием.
Когда ждать: 2024 год.
Marvel Rivals
Условно-бесплатный шутер для команд 6 на 6. Как уже ясно из названия, в основу легла супергеройская вселенная. Главной особенностью станут персонажи с различными способностями из комиксов Marvel, частичная разрушаемость окружения и вид от третьего лица. Релиз состоится на всех платформах.
Когда ждать: июль 2024 года.
Where Winds Meet
Еще один представитель жанра souls-like. На этот раз за основу повествования взяли китайскую мифологию. Плюс один повод вспомнить мантру в духе «я же нажимал».
Когда ждать: находится в разработке
Until Down
Так называемое переосмысление одного из самых успешных интерактивных проектов от Supermassive Games. По факту в хорроре слегка освежат графику, появится возможность сместить камеру за спину персонажа и расширят диалоги. Ну и теперь игру можно будет оценить на ПК.
Когда ждать: осень 2024 года.
Path of Exile 2
Клон Diablo с огромным набором способностей и вариантов прокачки. Обещают несколько кооперативных режимов, в том числе и на одном экране, возможность создать команду с разных платформ и перенос прогресса между консолями и ПК.
Когда ждать: 2024 год, ранний доступ.
Silent Hill 2 Remake
Поляки из Bloober Team показали новые геймплейные кадры переиздания культового хоррора. Пока все очень грустно — боевка выглядит криво, как и графика, передающая привет из времен PS3.
Когда ждать: 8 октября 2024 года.
Astro Bot
Короткая демка демонстрирующая возможности геймпада DualSense удостоилась полноформатной игры. Обещают восемь различных миров, множество механик и обилие игровых ситуаций.
Когда ждать: 6 сентября 2024 года.
Полную версию майской трансляции State of Play можно посмотреть тут.