Sony решила «убить» свою консоль. От нее пора избавляться

Игры для PlayStation 4 больше не будут создаваться к 2025 году. Все силы уйдут на поддержку новой консоли.Об этом компания заявила 29 мая на последней встрече инвесторов. По подсчетам некоторых игровых изданий, 69% аудитории купивших подписку PS Plus являются владельцами PS4. Несмотря на то, что в данный момент основная масса доходов с продажи игр приходится на консоль прошлого поколения, Sony намерена прекратить любой выпуск новых тайтлов к 2025 году. Такое решение несомненно негативно скажется на финансовых делах игрового гиганта.Компания признала, что продажи PlayStation 5 не оправдали ожиданий из-за нарушения поставок полупроводников и все дальнейшие силы будут брошены на ее поддержку. Тем не менее Sony по прежнему оптимистично настроена и намерена обойти по продажам PlayStation 4 в 2024 году. На данный момент количество проданных консолей PlayStation 5 составляет 19,3 миллиона единиц, в тот момент как планка продаж PlayStaton 4 достигла 117,2 миллиона экземпляров.