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Sony решила «убить» свою консоль. От нее пора избавляться

Артем
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Игры для PlayStation 4 больше не будут создаваться к 2025 году. Все силы уйдут на поддержку новой консоли.

Об этом компания заявила 29 мая на последней встрече инвесторов. По подсчетам некоторых игровых изданий, 69% аудитории купивших подписку PS Plus являются владельцами PS4. Несмотря на то, что в данный момент основная масса доходов с продажи игр приходится на консоль прошлого поколения, Sony намерена прекратить любой выпуск новых тайтлов к 2025 году. Такое решение несомненно негативно скажется на финансовых делах игрового гиганта.

Компания признала, что продажи PlayStation 5 не оправдали ожиданий из-за нарушения поставок полупроводников и все дальнейшие силы будут брошены на ее поддержку. Тем не менее Sony по прежнему оптимистично настроена и намерена обойти по продажам PlayStation 4 в 2024 году. На данный момент количество проданных консолей PlayStation 5 составляет 19,3 миллиона единиц, в тот момент как планка продаж PlayStaton 4 достигла 117,2 миллиона экземпляров.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

+11
bagdan1978
«Больше не будут создаваться» исправьте
Сегодня в 11:36
#
lonelysoul
+280
lonelysoul
Первые 2 предложения сломались 😀
Сегодня в 11:37
#
tellurian
+3794
tellurian lonelysoul
Видно вчера хорошо отдохнул.
Сегодня в 12:13
#
xpeh_lkr
+170
xpeh_lkr
Чёто заголовок статьи какой-то в стиле Кузнецова…
Сегодня в 11:38
#
Mers
+3961
Mers xpeh_lkr
У них наверное одна клавиатура на всех. Слова глотает и дурацкие заголовки пишет.
Сегодня в 11:47
#
+43
Shypok
Да похер на неё пусть магазин запускают и карты оплаты в Россию отправляют
Сегодня в 11:44
#
tellurian
+3794
tellurian
Игры для PlayStation 4 больше не создаваться к 2025 году. В силы уйдут на поддержку новой консоли. (с)
Не согласованы предложения.
Сегодня в 11:53
#
S.T.A.L.K.E.R.
+358
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
😆😆😆
Что же там у Сони за маркетологи идиоты?!
Сначала PSP убили, потом Vita, сейчас за PS4 взялись, я бы понял если бы от PS5 полки ломились но нет !!!
Сегодня в 11:58
#
tellurian
+3794
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
Стимулируют спрос на новые консоли. Которых мало
Сегодня в 11:59
#
S.T.A.L.K.E.R.
+358
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
Так это не стимуляция, а мастурбация
Вроде и благое хочешь сделать, а на деле Сам Себя Имеешь 😂😂😂
час назад в 17:59
#
S.T.A.L.K.E.R.
+358
S.T.A.L.K.E.R.
У них один имиджмейкер?! 😃😃😃
Сегодня в 11:59
#
BacksBanny
+4
BacksBanny
Так за 2 года ещё выйдет много годных тайтлов на 4ку. Она по сути то уже своё отжила. Поэтому ничего в этом нет удивительного
Сегодня в 12:34
#
+4329
Carter_Mayers
Давно пора и Сони и Майкам отказать от старых консолей. Xbox One, Xbox Ones S, PS4, PS4 Slim должны умереть. С таким старым железом ничего хорошего не увидишь, только нервы себе портить. Отработали они прилично, для тех кто брал на старте, сожалеть не о чем. Да и игры геморрой сплошной под 3 консоли делать, лучше бы 2022 стал для них последним годом
Сегодня в 12:37
#
S.T.A.L.K.E.R.
+358
S.T.A.L.K.E.R. Carter_Mayers
Они новое то железо не то что на витрину поставить, ВЫПУСТИТЬ не в состоянии, а Вы говорите убить, пусть потребитель решает, когда придёт время «умирать» и поверьте он рублем лучше проголосует …
час назад в 18:01
#
+78
itsMadMikey
У меня ps3, пока хватает 🤣
Сегодня в 16:32
#
Вася Вотафаков
+4924
Вася Вотафаков
Ничего не понял, но очень интересно 😂 какую приставку покупать то? Мне так чисто пивко об неё открывать. Поэтому основное требование: крепкий корпус 😂
33 минуты назад
#