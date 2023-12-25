Steam раздает 5 бесплатных игр к новогодним праздникам

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Игрокам предлагают зарубиться в многопользовательские и одиночные шутеры, примерить на себе доспехи рыцаря или сразиться друг с другом в мультяшных боях. А если вы поклонник более размеренного геймплея, займитесь медитативным градостроительством.Не прошло и месяца, а мультиплеерный шутер успел завоевать адреналиновые сердца аудитории. В шоу за виртуальный денежный приз сражаются три команды по три человека. Главная цель — сорвать куш и охранять его до конца матча. Сделать это не так-то просто — постройки можно снести до основания, поэтому сейф с деньгами может буквально провалиться сквозь землю прямо перед вашим носом. Для защиты предоставляются три класса с огромным набором вооружений, которые открываются постепенно. Залетайте, пока не набежали читеры и профи.Windows 10 или выше;Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen R5 1600;12 GB;: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 580;18 ГБ.Футуристичный шутер от первого лица расскажет о противостоянии человека роботам. В Killfish хоть и не передовая, но приятная графика, что позволяет запускать игру на более слабых машинах. Игровой процесс стремительный и динамичный. В запасе солидный арсенал оружия против врагов и лазерный крюк-кошка для тактического превосходства и быстрого передвижения по платформам. Все это сдобрено стильным саундтреком в стиле Doom.Windows 10 или выше;Intel i5 или AMD Ryzen 5;8 ГБ;NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX560 2G;2 ГБ.Градостроительный симулятор с простенькой мультяшной картинкой. Вам предстоит осваивать просторы Марса путем сбора ресурсов и прохождения мини-игр. Возведение зданий чередуются со сражениями, которые требуют стратегического мышления. К нападениям следует готовиться заранее — общайтесь с жителями, нанимайте людей и повышайте свой рейтинг в качестве главы города.Windows 7 SP1;Intel Core i3;2 ГБ;с памятью 128 MB;3 GB.Игра перемещает нас в средневековую эпоху рыцарских турниров. Главному герою предстоит пройти недолгий (2-3 часа), но трудный путь к славе, побеждая противников на арене. Каждый из них обладает собственным стилем боя и особыми навыками. Впрочем, вы тоже не промах. С каждой победой ваши умения растут, а стальные доспехи становятся надежнее в бою. Игра является своего рода подготовкой к полноценному проекту и показывает на что способны возможности графического движка, а также умения и фантазия разработчиков.Windows 10 или выше;Intel i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600;NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 590;7 ГБ.Файтинг со странным набором персонажей, и продвинутой боевой системой комбоударов. Как и во всех «драках» играть можно как друг против друга, так и в одиночку. Во втором случае есть несколько режимов: турнир, миссии, битвы с боссами. Если вы новичок, отточить способности помогут тренировки ударов или схватки на пониженных уровнях сложности.Windows 10 или выше;Процессор Intel Core i5;8 ГБ;NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX560;6 ГБ.