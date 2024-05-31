В Steam появилась игра про машиниста поезда, который глушит водку и люто беспределит на станциях

Александр


Польская игровая студия Pentacle выпустила игру Trans-Siberian Railway Simulator. Это симулятор поезда (в данном случае электровоза), который курсирует по Транссибирской магистрали - наиболее протяжённой железной дороге в России, соединяющей европейскую часть страны с Сибирью и дальневосточными регионами, проходя через пять федеральных округов.

Из описания игры:

«Сядьте за пульт управления классического русского электровоза и проверьте, смогут ли вас остановить дикие звери, злодеи, лютые морозы и постоянно ломающийся электровоз. Попробуйте выжить на самой протяженной железной дороге в мире!»

Не обошлось без трешатины. Машинист электровоза не отказывает себе ни в чём: глушит водку и пиво прямо в кабине, выходит на станциях и закупается у местных жителей всякой ерундой. И люто беспределит — сбивает прохожих на велосипеде, грабит их, бьёт кулаками и гаечным ключом, нападает с ножом и стреляет по ним из пистолета и автомата.

Игра Trans-Siberian Railway Simulator доступна в раннем доступе и на старте продаётся с 10-процентной скидкой за 391,5 р. Как покупать игры в Steam, рассказано в нашей статье.

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Комментарии

kardigan
+3633
kardigan
Поляки ещё те алкаши. Создать игру по своему стране не позволяет протяжённость ж/д ? Слишком быстро закончится?
12 минут назад
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