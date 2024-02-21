Только не Qiwi! Все способы пополнения Steam и других иностранных сервисов в 2024 году

«Qiwi Банк» лишился лицензии, а вместе с этим перестали работать связанные с ним сервисы, в том числе «Qiwi Кошелёк», через который многие жители России пополняли иностранные аккаунты, чтобы совершать покупку контента. К счастью, Qiwi был не единственным сервисом с такими возможностями, существуют и другие, зачастую даже более выгодные и удобные.
МТС, «Мегафон», билайн, Tele2
WebMoney
Это сервис с одной из самых низких комиссий за пополнение иностранных аккаунтов — 2-3%. Проблема в том, что у него чрезмерно высокий курс при конвертации иностранной валюты (примерно на 20% выше установленного Центробанком), но валюту можно приобретать на обменниках у проверенных продавцов, так выходит гораздо дешевле.
Для регистрации в WebMoney потребуется подтверждать свою личность документами и записью селфи, после чего становятся доступны все операции, в том числе пополнение счёта, обмен валют, вывод денег и платежи в сервисах.
Plati.Market, FunPay, GGSel
Payberry
Payberry изначально запускался для жителей Крыма, желавших обходить санкционные ограничения, а теперь в новых реалиях ориентирован на всю Россию. Он позволяет пополнять Steam и аккаунты в других сервисах с карт «Мир» и через СБП. Комиссия 10%, дополнительные потери возникают при конвертации валюты.
Смена региона и иностранная карта
Это самый сложный, но, пожалуй, наиболее выгодный способ пополнения счёта в иностранных сервисах. Потребуется сменить страну в аккаунте, использовать подмену IP-адреса и завести банковскую карту, выданную в другой стране. Комиссионных сборов не будет, но нужно решить вопросы с получением карты и её пополнением, а это можно сделать, если выехать за рубеж или найти там посредника или знакомого, который согласится помочь в этих мероприятиях. Самое страшное может случиться, если сервис выявит несоответствие регионов регистрации и проживания — можно нарваться на блокировку и безвозвратно лишиться всего купленного контента.
«Тинькофф» и «Сбер»
У «Тинькофф» была возможность пополнения Steam и прочих сервисов, но с недавних пор она отключена. Не исключено, что банк вернёт её через какое-то время, поэтому есть смысл периодически заходить в раздел «Платежи» и искать нужный сервис или спрашивать у цифрового ассистента Олега о возможности его пополнения. То же самое касается «Сбера» — возможность пополнения существовала несколько месяцев назад, сейчас её нет, но она может вернуться в любое время.
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