Только не Qiwi! Все способы пополнения Steam и других иностранных сервисов в 2024 году

Александр


«Qiwi Банк» лишился лицензии, а вместе с этим перестали работать связанные с ним сервисы, в том числе «Qiwi Кошелёк», через который многие жители России пополняли иностранные аккаунты, чтобы совершать покупку контента. К счастью, Qiwi был не единственным сервисом с такими возможностями, существуют и другие, зачастую даже более выгодные и удобные.

МТС«Мегафон»билайнTele2
Все крупные сотовые операторы предлагают услуги пополнения счёта в играх и игровых сервисах, включая Steam. Итоговый размер комиссии зависит от того, куда вы переводите деньги, и платы за конвертацию валюты, он может составлять до четверти суммы зачисления.

WebMoney



Это сервис с одной из самых низких комиссий за пополнение иностранных аккаунтов — 2-3%. Проблема в том, что у него чрезмерно высокий курс при конвертации иностранной валюты (примерно на 20% выше установленного Центробанком), но валюту можно приобретать на обменниках у проверенных продавцов, так выходит гораздо дешевле.

Для регистрации в WebMoney потребуется подтверждать свою личность документами и записью селфи, после чего становятся доступны все операции, в том числе пополнение счёта, обмен валют, вывод денег и платежи в сервисах.

Plati.Market, FunPay, GGSel
Эти сайты предлагают посреднические услуги по пополнению кошелька Steam и прочих сервисов. Но те, кто предлагает свои услуги, могут оказаться мошенниками, поэтому этот способ не особо надёжен. Суть услуги везде одинакова: продавцы размещают объявления об услуге, а покупатели приобретают ее. Сумма пополнения с учётом комиссии и прочих сборов может оказаться примерно на четверть меньше той, что вы заплатите сайту.

Payberry



Payberry изначально запускался для жителей Крыма, желавших обходить санкционные ограничения, а теперь в новых реалиях ориентирован на всю Россию. Он позволяет пополнять Steam и аккаунты в других сервисах с карт «Мир» и через СБП. Комиссия 10%, дополнительные потери возникают при конвертации валюты.

Смена региона и иностранная карта

Это самый сложный, но, пожалуй, наиболее выгодный способ пополнения счёта в иностранных сервисах. Потребуется сменить страну в аккаунте, использовать подмену IP-адреса и завести банковскую карту, выданную в другой стране. Комиссионных сборов не будет, но нужно решить вопросы с получением карты и её пополнением, а это можно сделать, если выехать за рубеж или найти там посредника или знакомого, который согласится помочь в этих мероприятиях. Самое страшное может случиться, если сервис выявит несоответствие регионов регистрации и проживания — можно нарваться на блокировку и безвозвратно лишиться всего купленного контента.

«Тинькофф» и «Сбер»

У «Тинькофф» была возможность пополнения Steam и прочих сервисов, но с недавних пор она отключена. Не исключено, что банк вернёт её через какое-то время, поэтому есть смысл периодически заходить в раздел «Платежи» и искать нужный сервис или спрашивать у цифрового ассистента Олега о возможности его пополнения. То же самое касается «Сбера» — возможность пополнения существовала несколько месяцев назад, сейчас её нет, но она может вернуться в любое время.
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