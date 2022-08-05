7 фильмов ужасов, после которых вы не уснете

Грусть

Антивирус

Бивень

Оцепеневшие от страха

Сырое

Реинкарнация

Хижина в лесу

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Сегодня мы решили вспомнить несколько нетипичных фильмов в жанре хоррор. Для этого мы постарались выбрать несколько отличающихся по атмосфере, идее и содержанию картин. Закройте поплотнее двери, выключайте свет, будет страшно.: Тайвань: 2021IMDb: 6.5: Роб Джаббаз: Берант Чжу, Реджина Лэй, Ван Цучян, Чэнь Инжуй, Эмерсон Цай и другиеПланету поразила неизвестная пандемия. С годами человечество привыкло к, казалось бы, безвредному вирусу. Одни связывают отсутствие карантина с политическим наплевательством, другие воспринимают болезнь не больше чем заболевание гриппом. После внезапной мутации заразы, все носители штамма становятся одержимыми. Некогда бывшими людьми движут только два инстинкта. Жажда невообразимого насилия и всепоглощающей похоти.Тайваньский слэшер не стесняется эксплуатировать реальные события последних лет. Лента изобилует откровенными сценами насилия, заставляя самого закаленного зрителя отвернуться от экрана. Ссылаясь на широко известный в узких кругах комикс «Crossed», авторы напоминают о черноте природы человеческой сущности.: Канада: 2012IMDb: 6.0: Брэндон Кроненберг: Калеб Лэндри Джонс, Сара Гадон, Лиза Берри, Дуглас Смит, Ненна Абув и другие.Недалекое будущее. Общество, как и во все времена, старается быть как можно ближе к своим кумирам. Только теперь предметами вожделения становятся не личные вещи и автографы звезд, а их вирусы. Сид Марч — сотрудник одной из клиник торгующих вакцинами, решается спуститься еще глубже. Попав на черный рынок с эксклюзивным товаром он понимает, что дорогостоящая инфекция всего лишь вершина айсберга больной индустрии.Режиссером фильма выступил Брэндон Кроненберг, сын короля боди-хоррора Дэвида Кроненберга, подарившего кинематографу такие нетленки как «Видеодром», «Экзистенция» и «Муха». Пойдя по стопам отца, Брэндон акцентирует внимание на метаморфозах человеческого тела, хоть и в меньшей степени. Дебютная картина не столько пугает, сколько вызывает отвращение натуральностью сцен прогрессирующей болезни и пониманием, что сценарий может воплотиться в реальной жизни. Если этого еще не произошло.: США: 2014IMDb:: Кевин Смит: Майкл Паркс, Джастин Лонг, Дженезис Родригез, Хэйли Джоэл Осмент, Джонни Депп и другие.Молодой журналист отправляется брать интервью для своего подкаста и пропадает с радаров. Обеспокоенные исчезновением, его девушка и близкий друг отправляются искать пропавшего. Со временем их поиски приводят к дорогому особняку, где им предстоит увидеть то, что не может вообразить даже самый больной разум.Работу Кевина Смита, более известного в роли Молчаливого Боба, можно назвать своеобразной пародией на небезызвестную «Человека-многоножку». Несмотря на трешовую составляющую, при просмотре возникает жуткий диссонанс, когда не понимаешь, то ли смеяться, то ли закрыть глаза. Фильм переключается с откровенно придурковатой комедии на крайне нелицеприятный хоррор. Любителям очень черных комедий к просмотру обязательно.: Аргентина:2018IMDb: 6.4: Дэмиен Рунья: Арьель Чаваррия, Максимилиано Гионе, Норберто Гонсало, Уго Албрич, Джордж Л. Льюис и другие.Череда убийств, неподдающихся логическому объяснению, происходят в маленьком городке в трех домах по соседству. Полицейский, столкнувшийся со странными событиями, принимает решение привлечь компанию, которая специализируется на паранормальной активности. Но даже опытные «ученые» не были готовы к тому, что ждет их в ходе расследования.Фильм начинается с крайне абсурдных и сомнительных кадров. Продолжается клишированным поворотом в стиле «Астрала» и прочих стандартных пугалок. Но не спешите выключать и аргентинцы вознаградят вас жуткими образами и тревожной атмосферой, которая давно покинула западные фильмы.: Франция, Италия, Бельгия: 2016IMDb: 7.0: Жюли Дюкурно: Арьель Чаваррия, Максимилиано Гионе, Норберто Гонсало, Уго Албрич, Джордж Л. Льюис и другие.Будучи вегетарианкой, Жюстин поступает в ветеринарный колледж, где уже несколько курсов отучилась ее сестра. На церемонии посвящения в студенты, новичков заставляют съесть почку кролика и обливают кровью животных. После таких обрядов девушка начинает жаловаться на недомогание и распространение инфекции по телу, что врачи списывают на отравление. Однако череда дальнейших неконтролируемых поступков студентки приводит к шокирующим подробностям ее детства.Несмотря на наличие гендерной тематики, фильм «Сырое» обладает очень стильным видеорядом и потрясающим саундтреком. Да и сама повесточка обыгрывается органично и не акцентирует на себе пристального внимания. Будучи поклонником Кроненберга, Жюли Дюкурно представляет свой женский взгляд на жанр боди-хоррора. Примечательно, что во французском прокате картина выходила с совершенно иным названием, которое более колоритно определяет происходящее на экране. Узнать его вы сможете только досмотрев фильм до самой последней реплики.: США: 2018IMDb: 7.3: Ари Астер: Алекс Вулф, Гэбриел Бирн, Тони Коллетт, Милли Шапиро, Кристи Саммерхэйс и другие.После смерти матери, жизнь художницы Энни и ее семьи шаг за шагом превращается в кошмар наяву. Попытки здраво объяснить и пережить происходящее раскрывают жуткие подробности семейства, приобретая оккультные оттенки. Пытаясь всеми способами защитить близких, Энни не понимает, что все уже давно решено без ее ведома.Дебютная лента Ари Астера сразу обрела культовой статус среди ценителей хорроров новой волны. Вместо привычных скримеров, режиссер пугает неспешным повествованием и вязким нагнетанием страха безысходности. «Реинкарнация» или, если игнорировать перевод российских прокатчиков, «Наследственное» тонко переплетает в себе тяжелую психологическую драму и оккультный мистицизм, оставляя неоднозначное впечатление и тревожное послевкусие после финала.: США: 2011IMDb: 7.0: Дрю Годдард: Кристен Коннолли, Крис Хемсворт, Анна Хатчисон, Фрэн Кранц, Джесси Уильямс и другие.Группа подростков отправляется на отдых в отдаленное местечко в лесу, подальше от людей и городской суеты. Поселившись в заброшенной хижине, компания находит в подвале странные предметы похожие на артефакты или бутафорию для фильмов ужасов. Спустя время, они замечают, будто попали в сценарий фильма со смертельным исходом или чью-то страшную игру, правила которой повлияют на судьбу всего человечества.Пожалуй, завершим подборку наиболее легким, но не менее интересным фильмом. Сюжет фильма начинается как типичный подростковый ужастик. Но ближе к финалу, зритель начинает понимать, что нелепости и заезженные штампы не определяют картину как жанр, а являются частью сюжета. Кроме того, «Хижина в лесу» является явной отсылкой к такому интернет-сообществу, как SCP-Foundation. Кто знает, тот поймет.Некоторые фильмы из этой подборки, вы сможете посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по нашему промокоду.(Только для пользователей на территории РФ. Если у вас раньше была активная подписка, которую вы не стали продлевать, то промокод сработает. Если у вас активирована подписка в настоящий момент, то промокод не сработает)Вместе с «Кинопоиском» вы получаете все остальные преимущества подписки «Плюс Мульти»: