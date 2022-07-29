6 новинок кино, которые уже можно посмотреть в качестве

К наступлению выходных, мы, как всегда, выбрали несколько свежих новинок из мира кино, которые уже можно найти в качестве. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра.
Молодой человек
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 6.4
Режиссер: Александр Фомин
В ролях: Павел Табаков, Данила Козловский, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина и другие.
Тридцатилетний Иван всю жизнь стремился к успеху. Но школы оконченной с золотой медалью, красного диплома МГУ оказалось недостаточно. Жена ушла, с работы выгнали, но остались отчаяние и ипотека. Тут он узнает, что его одноклассник-двоечник стал успешным бизнесменом и объявил конкурс с многомиллионным призом. Но есть одна проблема — он только для старшеклассников. Сбрив бороду, Ваня решается на отчаянную аферу.
Ведьма 2
Жанр: боевик, триллер, фантастика
Рейтинг IMDb: 6.4
Режиссер: Пак Хун-джон
В ролях: Щин Щи-а, Ким Да-ми, Чо Мин-су, Чин Гу, Пак Ын-бин и другие.
Продолжение захватывающей истории о девушке обладающей сверхъестественными способностями. Много лет назад, ей удалось сбежать из лаборатории в которой над ней ставили страшные эксперименты. Но стечение обстоятельств вновь пересекает ее со своими преследователями. Могущественная структура сделает все, чтобы вернуть свое живое «оружие».
Серый человек
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 6.6
Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо
В ролях: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джессика Хенвик, Реге-Жан Пейдж и другие.
Бывший агент ЦРУ после конфликта с начальством выбирает противоположную сторону закона. Теперь Курт Гинтри носит прозвище «Серый человек». Используя свой опыт, он становится одним из самых востребованных наемных киллеров страны. Но его жизнь меняется, когда он узнает о своих дочерях, которые находятся в плену у заказчиков.
Аделина
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 7.8
Режиссер: Грег Джеймс
В ролях: Джон Шнайдер, Дэвид Чокачи, Эрин Бети, Джейк Сетоу, Дара Тиллер и другие.
Жизнь маленького и непримечательного городка на Среднем Западе США резко меняется после прибытия таинственной гостьи. Женщина и ее «исцеляющая» лошадь Аделина, заставляет поверить местных жителей в настоящие чудеса.
Пес-самурай и город кошек
Жанр: комедия, боевик, мультфильм, семейный
Рейтинг IMDb: 5.5
Режиссер: Крис Бэйли, Роб Минкофф
В ролях: Мишель Йео, Сэмюэл Л. Джексон, Мэл Брукс, Майкл Сера, Джимон Хонсу и другие.
Хэнк — самый невезучий на свете пес. От него совершенно нет прока и хозяева избавляются от него. Судьба приводит его в город кошек, которые нуждаются в сильном и смелом защитнике. Чтобы спасти пушистых бедняг, Хэнк начинает обучаться боевым искусствам. Но есть одна загвоздка. Он ненавидит кошек, а те недолюбливают собак.
Боец: Король ринга
Жанр: биография, боевик
Рейтинг IMDb: 5.7
Режиссер: Дэниел Грэм
В ролях: Мэтт Хукингс, Рэй Уинстон, Рассел Кроу, Мартон Чокаш, Джоди Мэй и другие.
Англия. Начало девятнадцатого века. Главный герой — Джем Белчер, становится сильнейшим в мире боксером, отправив в нокаут тяжеловеса Бартоломью. Судьба молодого парня могла быть совсем другой, если бы не его вспыльчивый характер. Пять лет он был лучшим из лучших, но очередная выходка лишила легендарного спортсмена всего.
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