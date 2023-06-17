6 новинок кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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К выходным собрали 6 разноплановых фильмов для домашнего просмотра. Их можно найти в сети с хорошим качеством картинки и профессиональным переводом.

Нефариус / Nefarious

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Жанр: триллер, ужасы;
Рейтинг IMDb: 6,3;
Режиссер: Чак Конзелман, Кэри Соломон;
В ролях: Шон Патрик Флэнери, Джордан Бэлфи, Джеймс Хили мл., Роберт Питерс, Камерон Арнетт и другие.

Перед смертной казнью осужденный маньяк проходит экспертизу у психолога. Во время беседы он называет себя демоном, а врач совершит три убийства еще до того, как закончится медицинская проверка.



Все страхи Бо / Beau Is Afraid

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Жанр: комедия, драма, арт-хаус;
Рейтинг IMDb: 7,1;
Режиссер: Ари Астер;
В ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Кайли Роджерс и другие.

Бо боится всего на свете — мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Однажды он решается на путешествие в родной город, где живет его мама. Его ждёт сюрреалистичное приключение в поисках себя, выходящее за рамки времени и пространства.



Бруклин 45 / Brooklyn 45

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Жанр: драма, ужасы, исторический;
Рейтинг IMDb: 5,8;
Режиссер: Тед Гейган;
В ролях: Энн Рэмси, Рон Е. Рэйнс, Джереми Холм, Ларри Фессенден, Эзра Баззингтон и другие.

После Второй Мировой войны в одном из роскошных особняков Бруклина собираются пятеро бивших солдат. Мужчина знают друг друга с детства и были бок о бок в самых жарких военных баталиях. После трагических событий ветераны войны начинают вспоминать самые трудные времена, которые снова всплывают в реальности. Теперь им вновь придется сражаться за свою жизнь. Только на этот раз не сразу понятно, где скрывается зло.



Форсаж 10 / Fast X

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Жанр: боевик, криминал, детектив;
Рейтинг IMDb: 6,1;
Режиссер: Луи Летерье, Джастин Лин;
В ролях: Вин Дизель, Джон Сина, Джейсон Стэтэм, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и другие.

Семья Доминика Торетто вновь попадает под удар. Желая поквитаться, Сайфер и Данте объединяют усилия для общей борьбы с недругом.



Русский крест 

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Жанр: драма;
Рейтинг IMDb: 7,5;
Режиссер: Эдуард Бояков;
В ролях: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин, Елена Коробейникова и другие.

Простой человек Иван Росток за свою жизнь совершил много грехов и скверных деяний. Желая получить искупление и духовно возродиться, он берется за восстановление храма святого Георгия, лик которого посетил грешника.



Мой пёс Руни / Meongmongi

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Жанр: комедия, драма;
Рейтинг IMDb: 7,7;
Режиссер: Ким Джу-Хван;
В ролях: Чха Тхэ-хён, Ю Ён-сок, Чхве У-щик, Кон Мён, Ли Сын-хи и другие.

Перед свадьбой Мин-су узнает, что его невеста не переносит собак из-за вражденной аллергии. Теперь питомцу жениха приходится искать новый дом. Чтобы пристроить золотистого ретривера Руни в хорошие руки, парень и его двоюродный брат начинают поиски в соцсетях.

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Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

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