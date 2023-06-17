6 новинок кино, которые уже есть в хорошем качестве

Нефариус / Nefarious

Все страхи Бо / Beau Is Afraid

Бруклин 45 / Brooklyn 45

Форсаж 10 / Fast X

Русский крест

Мой пёс Руни / Meongmongi

К выходным собрали 6 разноплановых фильмов для домашнего просмотра. Их можно найти в сети с хорошим качеством картинки и профессиональным переводом.: триллер, ужасы;: 6,3;Чак Конзелман, Кэри Соломон;: Шон Патрик Флэнери, Джордан Бэлфи, Джеймс Хили мл., Роберт Питерс, Камерон Арнетт и другие.Перед смертной казнью осужденный маньяк проходит экспертизу у психолога. Во время беседы он называет себя демоном, а врач совершит три убийства еще до того, как закончится медицинская проверка.: комедия, драма, арт-хаус;: 7,1;: Ари Астер;: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Кайли Роджерс и другие.Бо боится всего на свете — мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Однажды он решается на путешествие в родной город, где живет его мама. Его ждёт сюрреалистичное приключение в поисках себя, выходящее за рамки времени и пространства.: драма, ужасы, исторический;: 5,8;: Тед Гейган;Энн Рэмси, Рон Е. Рэйнс, Джереми Холм, Ларри Фессенден, Эзра Баззингтон и другие.После Второй Мировой войны в одном из роскошных особняков Бруклина собираются пятеро бивших солдат. Мужчина знают друг друга с детства и были бок о бок в самых жарких военных баталиях. После трагических событий ветераны войны начинают вспоминать самые трудные времена, которые снова всплывают в реальности. Теперь им вновь придется сражаться за свою жизнь. Только на этот раз не сразу понятно, где скрывается зло.: боевик, криминал, детектив;: 6,1;: Луи Летерье, Джастин Лин;: Вин Дизель, Джон Сина, Джейсон Стэтэм, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и другие.Семья Доминика Торетто вновь попадает под удар. Желая поквитаться, Сайфер и Данте объединяют усилия для общей борьбы с недругом.: драма;: 7,5;: Эдуард Бояков;: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин, Елена Коробейникова и другие.Простой человек Иван Росток за свою жизнь совершил много грехов и скверных деяний. Желая получить искупление и духовно возродиться, он берется за восстановление храма святого Георгия, лик которого посетил грешника.: комедия, драма;: 7,7;: Ким Джу-Хван;: Чха Тхэ-хён, Ю Ён-сок, Чхве У-щик, Кон Мён, Ли Сын-хи и другие.Перед свадьбой Мин-су узнает, что его невеста не переносит собак из-за вражденной аллергии. Теперь питомцу жениха приходится искать новый дом. Чтобы пристроить золотистого ретривера Руни в хорошие руки, парень и его двоюродный брат начинают поиски в соцсетях.