Обзор 6 сезона «Черное зеркало». Время сметать осколки

Отражение

«Если технологии — это наркотики, а они действительно похожи на наркотики, то каковы будут побочные эффекты? Пограничная область между наслаждением и дискомфортом и есть место действия моего драматического сериала «Чёрное зеркало». Вы найдёте чёрное зеркало на каждой стене, на каждом столе, в каждой ладони: холодный и блестящий экран телевизора, монитора, смартфона», — объясняет Чарли Брукер.

Искажение

Кривое зеркало

Осколки

После 4-летнего перерыва на Netflix вышел шестой сезон «Черного зеркала». Мрачные антиутопические сюжеты, «чёрная» социальная сатира и технопаранойа стали отличительной чертой сюжетов несменного сценариста Чарли Брукера. С 2011 года идея шоу вращалась вокруг отношений и судеб людей, попавших влияние технологического прогресса. Однако еще до наступления премьеры создатели готовили зрителя к иному взгляду на сериал, который некогда стал одним из лучших научно-фантастических антологий и оставил след в памяти с самого первого эпизода. И с какой-то стороны они не соврали.Такой лейтмотив преследовался первым и вторым сезонами «ЧЗ». Тревожные, бескомпромиссные, а местами откровенно жесткие сюжеты цепляли не только своим содержанием, но и причастностью к зрителю. Большинство событий не выглядели как что-то из ряда вон фантастическое. Наоборот, создатели делали упор на реалистичность, максимально сокращая расстояние между сегодняшним днем и ближайшим будущим.Интернет-шантаж, рекламные интеграции, родительская опека посредством гаджетов, все это уже тут, рядом. Казалось бы это привычные, а местами даже полезные инструменты, однако сериал показывает обратную сторону прогресса, которая может наступить уже завтра. И вы не будете рады ей. Это работало и как художественное произведение, и как пища для размышления над собственной жизнью.Примерно с третьего сезона «Черное зеркало» решило сбавить обороты психологического давления. Среди мрачности и безысходности появились эпизоды с «хэппи-эндом», но не выбивающиеся из общей канвы. Аудитории даже дали управлять событиями в интерактивном фильме «Черное зеркало: Брандершмыг». При помощи пульта телевизора или мышки ПК, выбирались варианты диалоговых ответов, а неверный ход печально сказывался на главном герое. На тот момент идея воспринималась довольно свежо и выглядела как шаг вперед.Правда эксперимент был разовым, а выход полноценного сезона отложился еще на год. Тогда закрались подозрения в дефиците идей создателей. 5 июня 2019 года вышел пятый сезон всего из трех серий, вместо привычных шести. После этого Чарли Брукер и его команда на 4 года пропали с радаров, а поклонники «ЧЗ» уже были готовы вычеркивать антологию из листов ожидания. В этом году Netflix анонсировал возрождение серии, а различные интервью со сценаристом намекали на возвращение к истокам, но при взгляде с другого ракурса.Премьера шестого сезона состоялась буквально вчера, 15 июня. Платформа Netflix обошла стороной российских актеров дубляжа, но оставила субтитры. Пять эпизодов были сняты разными режиссерами, а сюжеты не переплетаются друг с другом. Хронометраж четырех серий составил 40-50 минут и две длятся почти полтора часа. Чтобы избежать спойлеров, я вкратце опишу сюжет и общую направленность каждой из них.Сотрудница крупной технологической компании обнаруживает, что вся её жизнь транслируется на сервисе «Стримберри» в сериале «Джоан Ужасная». Кадр в кадр повторяются все события произошедшие за день, начиная от пробуждения, заканчивая общением с коллегами и интимными подробностями с бывшим. Это видят все подписчики платформы, друзья и родственники. Роль Джоан играет Сальма Хайек, которая также не в восторге от происходящего.Дебютная серия шестого сезона — постироническая комедия. В ней неприкрыто отсылаются на Netflix, теории заговора и могущество корпораций. Правда похоже это не столько на «Черное зеркало», сколько на серию «Саус Парка» со знаменитостями, сортирным юмором и намеком на мораль в финале. Которая забывается сразу после наступления финальных титров.Парень с девушкой отправляются в маленький шотландский городок, для съемок документального фильма о коллекционере яиц. Местечко уже давно не посещают туристы, без которых местный бизнес загибается. Как оказалось, много лет назад в окрестностях орудовал маньяк, который стал причиной смерти отца главного героя. Парочка принимает решение сменить тематику съёмок и начать собственное расследование.Второй эпизод представляет смесь фильмов «Крик, «Ведьмы из Блэр» и прочих подростковых ужастиков соответствующим сюжетом и туповатым юмором. Это подчеркивают нелепые диалоги и поведение персонажей сопровождающие зрителя на протяжении всей серии. И только в последние пару минут «Лох-Генри» при помощи музыки и трагичной концовки пытается убедить нас, что мы всё еще смотрим «Черное зеркало».Двое астронавтов выполняют космическую миссию длительностью 6 лет. Чтобы не сойти с ума они перемещают свое сознание на Землю, где их дом семья и дети. Быть одновременно в разных частях галактики им позволяют роботизированные клоны, практически ничем не отличающиеся от оригиналов. Из-за трагических событий один из членов экипажа лишается доступа к своему двойнику. Его напарник решается помочь товарищу.Дуэт Аарона Пола («Во все тяжкие») и Джоша Хэрнетта (30 дней ночи) ощущаются как свежий глоток адекватности шоураннеров «ЧЗ» и мастерство игры актеров. Серия длится 1,2 часа и успевает расставить акценты между персонажами, поменять их на 360 градусов и опустошить зрителя финалом. А также внушить надежду, что сезон продолжит движение в верном направлении.Бо — папарацци, зарабатывающая на жизнь скандальными фото знаменитостей. В один прекрасный день она завязывает с грязным ремеслом и пытается перебиваться заработками в кофейне. Однако долги и солидная награда за снимок актрисы Мэйзи Дэй, заставляют её вернуться в строй.Еще один хоррор, только с мистикой. На этот раз дела с созданием атмосферы обстоят вполне не плохо и если закрыть глаза на стандартную глупость практически всех персонажей, то вполне смотрибельно. В рамках одной из серий «Сверхестественного»Индианка переехавшая в США устраивается в обувной магазин, а по вечерам читает книги о науке и смотрит передачи о космосе. Окружающее общество не в восторге от её пребывания в стране: начальник запрещает есть пряную пищу, коллега постоянно отчитывает, а дверь дома пометили белым клеймом представители «Народного Фронта». В рабочем шкафу она находит древний артефакт, призывающий жуткого демона. Перевоплотившись в одного из участников группы Boney M, он предлагает девушке решить её проблемы довольно негуманным способом. Отказаться можно, но в таком случае весь мир погрузится в огонь и хаос.Как можно уже догадаться, пятый эпизод не стал радовать зрителя каноничными сюжетами. «Демон 79» — мистическая комедия под лейблом «Красное зеркало» с «хэппи-эндом» в конце. Она вполне неплохая, смотрится приятно и не вызывает какого-либо отторжения, несмотря на очевидную повесточку в виде расовых предрассудков. И все ничего, если бы это был не завершающий аккорд долгожданного сезона.Как и обещал Чарли Брукер 6 сезон действительно отличается от предыдущих. В нем минимальное соприкосновение с технологиями и их последствиями. Нет и как такового «будущего» — большинство серий или не определились со временем или отдают духом 80-90-х годов. Нет той технохтони, которая одновременно отталкивала и притягивала к себе. Создатели будто сняли только «За морем», а остальное понахватали из других сериалов Netflix, выстроили свой фирменный цветокор, добавили гнетущее музыкальное сопровождение и вот оно, кушать подано.6 сезон «Черного зеркала», как винегрет в тарелке. Вроде вкусный, но не когда рядом с тобой стоят и говорят, что это вишневый торт, просто по совершенно иному рецепту.