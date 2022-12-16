Death Stranding Игры Кино

Гениальный ход: Хидео Кодзима экранизирует Death Stranding

Фархад

Death Stranding

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима объявил о разработке киноадаптации шедевральной игры Death Stranding.

Картина станет совместным проектом студий Kojima Productions и Hammerstone Studios под руководством Алекса Лебовичи, который ранее выступил продюсером фильма ужасов «Варвар».

Сюжет киноадаптации пока держится в секрете, но, согласно пресс-релизу, нам «покажут новые элементы и персонажей из вселенной Death Stranding». Интересно, кто войдёт в актёрский состав фильма, поскольку в оригинальной игре персонажи были срисованы с голливудских звёзд Нормана Ридуса, Леи Сейду и Мадса Миккельсена.

Напомним, ещё в прошлом году студия Kojima Productions объявила о создании специального подразделения для работы над фильмами и сериалами.

К сожалению, пока нет никакой информации о сроках выпуска картины, но студия заверяет, что фильм Death Stranding «снимается в ускоренном темпе, а разработка идёт полным ходом».


«Я очень взволнован новым партнёрством с Hammerstone Studios. Это поворотный момент для франшизы, и я очень надеюсь на сотрудничество с ними в переносе Death Stranding на большой экран», — заявил Кодзима.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3855
st00p1dm0nkey
Уве Болл на низком старте 🤣🤣🤣
2 часа назад в 17:56
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Mers
+4208
Mers
«Интересно, кто войдёт в актёрский состав фильма» Вам просто нужно титры в игре посмотреть и там все написано.
Думаю будет так:
Сэм (Хидео Кодзима)
Клифф (Хидео Кодзима)
Хиггс (Хидео Кодзима)
Фрэджайл (Хидео Кодзима)
Мама (Хидео Кодзима)
Дайхардмэн (Хидео Кодзима)
Дедмэн (Хидео Кодзима)
Хартмэн (Хидео Кодзима)
час назад в 19:22
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