Гениальный ход: Хидео Кодзима экранизирует Death Stranding

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима объявил о разработке киноадаптации шедевральной игры Death Stranding.Картина станет совместным проектом студий Kojima Productions и Hammerstone Studios под руководством Алекса Лебовичи, который ранее выступил продюсером фильма ужасов «Варвар».Сюжет киноадаптации пока держится в секрете, но, согласно пресс-релизу, нам «покажут новые элементы и персонажей из вселенной Death Stranding». Интересно, кто войдёт в актёрский состав фильма, поскольку в оригинальной игре персонажи были срисованы с голливудских звёзд Нормана Ридуса, Леи Сейду и Мадса Миккельсена.Напомним, ещё в прошлом году студия Kojima Productions объявила о создании специального подразделения для работы над фильмами и сериалами.К сожалению, пока нет никакой информации о сроках выпуска картины, но студия заверяет, что фильм Death Stranding «снимается в ускоренном темпе, а разработка идёт полным ходом».