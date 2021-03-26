





После выпуска Death Stranding прошло уже больше полутора лет, и от Kojima Productions ждут новую крутую игру. Слухи о ней ходят уже давно: так, в апреле 2020 года Хидэо Кодзима намекнул о желании сделать ужастик, от которого игроки «не только обмочатся, но и обделаются», а в конце октября того же года студия подтвердила начало работ над новой игрой и стала набирать для этого сотрудников.И теперь художественный руководитель Kojima Productions Ёдзи Синкава в недавнем интервью блогеру Al Hub сообщил, что работы над новой игрой идут полным ходом. Более того, по словам Синкавы до анонса игры осталось совсем немного: «Думаю, могу вам сказать, что мы анонсируем [новую игру] довольно скоро».Увы, больше никакой уточняющей информации о будущем проекте Кодзимы не последовало, хотя и это сообщение об активной разработке новой игры студии должно порадовать многочисленных фанатов японского гения.