Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Артем
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Незаметно пролетела пятница и поэтому случаю мы приготовили 6 новых фильмов, с которыми можно залипнуть на пару вечеров в хорошей компании или одному.

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Детектив Боб Хайтауэр узнает, что его бывшая жена убита, а дочь в руках сатанистов. Не дожидаясь действий полиции, он берет дело в свои руки. С помощью бывшей жертвы культа он пытается выследить главу фанатиков и положить конец смертоубийствам.




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Серхио — профессиональный мошенник, аферист и любитель спортивных ставок. Так он зарабатывает себе на жизнь. Однажды он сталкивается с игроком, чья ставка не сыграла. Он и его пистолет требуют вернуть деньги обратно. Чего Сехиро делать очень не хочет.




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Чтобы одолеть своих демонов раз и навсегда, Джош и Далтон погружаются на самые отдаленные уровни астрала, где им предстоит столкнуться с семейными кошмарами, что кроются за красной дверью.


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Стюардесса и её парень должны похитить бриллианты, чтобы вернуть старый долг, но их план выходит из-под контроля, когда кто-то захватывает самолёт.




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Когда деловая поездка Одри в Пекин превращается в катастрофу, девушка обращается за помощью к своим подругам: харизматичной Лоло, яркой звезде «мыльных опер» Кэт, и кузине Лоло с позывным Мертвоглазка, которая помешана на K-Pop. С появлением такой разношерстной компании путешествие становится еще более безумным.




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Фильм основан на автобиографической книге Сильвена Тессона. Пьер — известный писатель и исследователь. После тяжелого падения с высоты, герой впадает в глубокую кому. Очнувшись в палате он дает обещание обойти забытые тропы Франции пешком от Меркантура до Котантена. Так начинается история путешествия по возвращению своего тела.

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Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

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Комментарии

13den666
+440
13den666
Астрал можно глянуть, может в этой части всё закончится
Сегодня в 17:00
#
+104
unfailingsky
«Астрал 5» — единственное, что жду.
Подскажите, ребят: смотреть можно лишь на платных кино-сервисах ?
2 часа назад в 17:05
#
+580
pincher unfailingsky
Ну если есть андроид приставка или андроид тв, то «Зона» тебе в помощь если не хочешь заморачиваться с Torontами. Только скачивать придётся скорее всего с 4pda, так как на многих Андроидах магазинах или нет совсем или какие-то бэты которые коряво работают
2 часа назад в 17:35
#
+4733
Carter_Mayers unfailingsky
Дубляж ещё с экранки, пока не было другого в других озвучках всё гуд. Если не принципиально, то картинка в порядке
48 минут назад
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tellurian
+4904
tellurian
Фильмы с оценкой ниже 5-6 лучше не публиковать. Реально хлам. Имхо
Даже трейлеры не цепляют.
2 часа назад в 17:23
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