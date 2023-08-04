Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

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Незаметно пролетела пятница и поэтому случаю мы приготовили 6 новых фильмов, с которыми можно залипнуть на пару вечеров в хорошей компании или одному.Детектив Боб Хайтауэр узнает, что его бывшая жена убита, а дочь в руках сатанистов. Не дожидаясь действий полиции, он берет дело в свои руки. С помощью бывшей жертвы культа он пытается выследить главу фанатиков и положить конец смертоубийствам.Серхио — профессиональный мошенник, аферист и любитель спортивных ставок. Так он зарабатывает себе на жизнь. Однажды он сталкивается с игроком, чья ставка не сыграла. Он и его пистолет требуют вернуть деньги обратно. Чего Сехиро делать очень не хочет.Чтобы одолеть своих демонов раз и навсегда, Джош и Далтон погружаются на самые отдаленные уровни астрала, где им предстоит столкнуться с семейными кошмарами, что кроются за красной дверью.Стюардесса и её парень должны похитить бриллианты, чтобы вернуть старый долг, но их план выходит из-под контроля, когда кто-то захватывает самолёт.Когда деловая поездка Одри в Пекин превращается в катастрофу, девушка обращается за помощью к своим подругам: харизматичной Лоло, яркой звезде «мыльных опер» Кэт, и кузине Лоло с позывным Мертвоглазка, которая помешана на K-Pop. С появлением такой разношерстной компании путешествие становится еще более безумным.Фильм основан на автобиографической книге Сильвена Тессона. Пьер — известный писатель и исследователь. После тяжелого падения с высоты, герой впадает в глубокую кому. Очнувшись в палате он дает обещание обойти забытые тропы Франции пешком от Меркантура до Котантена. Так начинается история путешествия по возвращению своего тела.