Обзор фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»: ценный артефакт или голливудская шляпа?

Зачем?

Не стоит играть со временем

Не хорошо, но и не ужасно

30 июня состоялась премьера пятой части фильма о Индиане Джонсе — великом приключенце, уводящего из-под носа нацистов древние артефакты. На этот раз мистер Форд, разменявший девятый десяток лет, охотится за колесом судьбы, которое может обратить историю вспять и вернуть величие Третьему Рейху. Иронично, но подобные мысли крутились в головах у создателей из Disney и Lucasfilm. Спустя 15 лет после выхода «Королевства хрустального черепа», легендарную серию снова попытались поставить на рельсы. Однако вместо стремительной поездки на вагонетке, зритель 2,5 часа пытается увернуться от огромного валуна неудачных решений. А самое обидное, что сюжетно фильм достаточно хорош и мог бы занять место среди классической трилогии.В моем сердце навсегда останутся приключения Дока и Марти из «Назад в будущее», в дни новогодних праздников я не пройду мимо «Гремлинов», а приключения Индианы с удовольствием пересматриваются в любое время года. Все эти фильмы хоть стары и наивны, но не перестают радовать своей добротой, приятным юмором и легкостью, без претензий на глубокие драмы и решение вселенских проблем.Первые слухи о возвращении на экран авантюриста в шляпе вызывали даже не смешанные чувства, а скорее досаду за персонажа. Еще хуже стало, когда я увидел Харрисона Форда в сериале «Терапия». При всем уважении к актеру и его харизме, сейчас он выглядит ровно на свой возраст — в этом году Форду исполнится 81 год. Представлять, как дедуля будет скакать по вагонам и цепляться за отвесные скалы было откровенно больно.Тогда я решил, что не стоит истязать собственную ностальгию и запомнить Индиану Джонса таким, какой он есть в моей памяти — бодрым, веселым, стремительным эталоном приключенческих фильмов. Однако рекламная машина все же одержала верх над моим любопытством, подкинув красочный трейлер, где молодой Инди, как в старые добрые сражается с нацистами за очередную историческую ценность.Фильм стартует флешбеком из прошлого, где Индиана Джонс выбирается из очередной передряги, разбивая в пух и прах солдатов Третьего Рейха. Вместе со своим спутником они охотятся за древним артефактом — копьем Лонгина, которое в итоге оказывается подделкой. Герои не уходят с пустыми руками и забирают с собой Антикетер — изобретение самого Архимеда. По легенде механизм способен рассчитать координаты временных разломов и вернуть владельца в прошлое. Как и полагается, часть его теряется на дне морском. Его поисками заинтересовался немецкий физик-злодей в исполнении Мэдса Миккельсена.И это был настоящий праздник жизни современных технологий. Да, Форда сильно омолодили, но позволили вновь увидеть те искры в глазах и фирменную ухмылку мистера Джонса. Ах, как хотелось, чтобы так длилось до финальных титров. Увы через 20 минут стремительное приключение сменяется суровой реальностью.Спустя 25 лет дряхлый Индиана в помятой майке просыпается среди стаканов и с трудом передвигается от кресла к двери. Сегодня его последний рабочий день в университете. Там как взрыв из прошлого появляется крестница и подбивает пенсионера ярко завершить карьеру и отыскать вторую часть машины времени Архимеда.Буквально через 10 минут Инди уже скачет на коне, обгоняя поезд, устраивает гонки на мотоциклах, развешивает оплеухи преследователям и прыгает на ходу с разных видов транспорта. В общем все то, что мы любим в приключенческих фильмах. Но, как говорится, есть нюанс.Весь вышеперечисленный экшен перечеркивается возрастом актера. Невооруженным глазом видно, как Харрисон Форд, через боль, прихрамывая и сгорбившись добегает до машины или пытается угнаться за похитителями. Бои уровня «не бей я кое-что попробую», а встреча со старыми друзьями и предыдущих частей больше похожа на неожиданное столкновение соседей по палате в доме престарелых.«Колесо судьбы» не стесняется использовать все старые приемы франшизы. Тут есть и погони с разрушением всего и вся вокруг, отсылки на фобию змей и пещеры кишащие насекомыми. Не слова о вторичности — так было во всех фильмах. Однако переживание вызывает не то, сможет ли Инди выжить в перестрелке, а не зашибет ли дедулю стеллажом или хватит сердечный приступ при погружении на глубину.Общую картину пытаются скрасить молодая и независимая крестница в исполнении Фиби Уоллер-Бридж и антигерой Мэдса Миккельсена. Эта парочка воистину задают тон фильму и всеми силами стараются вытащить темп фильма. Но увы зрители пришли смотреть не на них.Парадокс фильма в том, что он настолько плох, на сколько и хорош. Это хорошее приключение с достойным в рамках серии сюжетом. Цветокор картинки отсылает нас в детство, юмор все так же мягок, хоть и отыгрывается Фордом уже с трудом. Удивительно, но финальный твист может поставить «Колесо судьбы» между «Храмом Судьбы» и «Последним крестовым походом». Он не изобилует клюквой, как «Королевство хрустального черепа», хорош визуально, но сам Индиана Джонс... Единственное, что напрашивается в качестве вывода — всему свое время.Впрочем, это уже ощутили на себе создатели фильма. На ленту потратили около $300 млн без учета маркетинга из которых за четыре дня отбилось всего $60 млн в США и $70 млн в мировом прокате — это очень унылый старт по современным меркам.«Индиана Джонс и колесо судьбы» стоит посмотреть разве что самым ярым фанатам серии, желающим навсегда попрощаться с любимым героем. Но прощание может оказаться совсем не радостным.