7 способов как перенести файлы с Android на ПК

Нажмем сочетание клавиш Win + I

В разделе «Параметры» открываем «Bluetooth и устройства»

Переключаем тумблер Bluetooth во включеное положение.

Нажмите «Добавить устройство»

Снова выберите Bluetooth для поиска совместимых устройств.

Открываем шторку настроек

Зажимаем иконку Bluetooth

В разделе Доступные устройства выбираем нужный ПК или ноутбук

При появлении запроса подтвердите сопряжение.

Открываем мобильное приложение AirDroid

AirDroid запросит разрешение на доступ ко всем файлам на вашем устройстве и управление ими. Жмем «Продолжить» и включите «Разрешить доступ для управления файлами».

Жмем «OK», чтобы просмотреть различные функции безопасности и использование удаленного управления.

Чтобы включить передачу файлов на ПК, переходим в пункт «Мне», открываем «Безопасность и удаленные функции» и жмем кнопку напротив графы «Файлы».

Проверяем, что ПК и смартфон подключены к одной сети Wi-Fi

На вкладке «Передача» выбираем нужное имя компьютера или Web-подключение

Тапаем значок скрепки или изображения, чтобы найти нужные данные для передачи

Выбираем файлы и жмем «Отправить».

Подключаем USB-кабель к компьютеру и смартфону

На Android-устройстве появится уведомление о разрешении доступа

Разрешаем, чтобы продолжить

В шторке уведомлений находим пункт «Использовать для передачи данных»

Нажмите, чтобы открыть все настройки

Выбираем «Подтвердить».

Дождитесь появление меню «Использовать USB»

Выбираем «Передача данных»

После этого подключенный смартфон будет отображаться, как отдельный носитель на ПК.

Перенесите нужные файлы на карту памяти телефона

Выключите устройство.

Извлеките карту и вставьте ее в устройство чтения карт и подсоедините к ПК или ноутбуку

Открываем «Главное меню» и выбираем «Избранное»

В правом нижнем углу жмем скрепку

Выбираем нужные файлы или фотографии из памяти смартфона

Жмем стрелочку «Отправить».

Иногда нам требуется передать что-либо со смартфона на компьютер. Это могут быть как текстовые документы, так и аудио- и видеоматериалы. Мы рассмотрели несколько вариантов переноса файлов с Android на ПК.Большинство современных ПК и ноутбуков имеют встроенный Bluetooth-модуль. Даже если его нет, вы можете приобрести внешний адаптер в любом специализированном магазине. Это помогает значительно сэкономить время при передаче файлов.Для начала включим Bluetooth в Windows, а затем в Android-устройстве.Чтобы включить Bluetooth в Windows:Далее включаем Bluetooth на смартфоне:После завершения сопряжения компьютер скажет, что устройство готово.Далее, найдите значок Bluetooth в системном трее в правом нижнем углу рабочего стола. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Принять файл», а затем нажмите кнопку «Далее».На Android-устройстве выбираем нужные для передачи элементы в файловом менеджере, браузере или «Галерее». С помощью иконки «Поделиться» выбираем способ передачи по Bluetooth и выбираем свой компьютер появившемся списке.Как только данные будут переданы, вы должны получить уведомление, что передача файла была успешно завершена.AirDroid — это удобное приложение для обмена файлами между Android и ПК. Оно бесплатно, однако некоторые функции доступны только в Premium-подписке.Для начала скачиваем AirDroid на смартфон или планшет. Приложение потребует регистрации. Нужно будет создать аккаунт или войти с помощью учетной записи Google.Прежде чем продолжить, убедитесь, что оба устройства подключены к одной и той же Wi-Fi сети.Затем устанавливаем AirDroid на ПК или открываем Web-версию сервиса. Регистрация также необходима. Теперь можем перейти к настройкам общего доступа:Чтобы перенести файлы с Android на ПК с помощью AirDroid:Если вы скачали приложение для ПК, переданные файлы появятся в графе с вашим устройством. Если вы выбрали Web-версию, загрузить нужные файлы можно кликнув на соответствующей иконке.Чтобы перенести данные с ПК на Android, просто перетащите файл с рабочего стола диалоговое окно AirDroid для ПК.Не желаете заморачиваться с приложениями? Используйте старый добрый способ передачи данных по USB-кабелю. Обратите внимание, что не все провода поддерживают такую функцию. Лучше использовать оригинальный аксессуар и проблем не возникнет.Способ для старых версий Android:В более новых версиях Android, как только вы подключите свой ПК и смартфону на Android:5.Передача файлов с Android на ПК с помощью SD-картыЕще один проверенный способ перенести файлы на жесткий диск компьютера — перенос с помощью карты памяти. Он не требует наличие USB-кабеля или установки приложений. Однако вам потребуется кардридер, если ПК или ноутбук не имеют встроенного слота для карты памяти формата SD или microSD.Если в вашем телефоне нет слота для карт памяти, большинство современных Android-устройств поддерживают подключение по OTG. С помощью OTG-адаптора вы можете подключить к смартфону USB-носитель или кардридер.Возможно, вы уже пользовались таким методом не подозревая об этом. Такие облачные хранилища, как Google-фото или Google-диск, позволяют автоматически загружать новые документы и изображение с камеры. Если вы пользуетесь этими сервисами не только на смартфоне, но и на ПК, достаточно найти нужные данные из общего списка и сохранить на жесткий диск.Большинство подобных сервисов имеют схожие функции и не отличаются от продуктов Google? По этому вы можете выбрать тот, который вас больше устраивает.Если вы пользуетесь мессенджером Telegram, то наверняка обращали внимание на пункт «Избранное». Здесь вы можете сохранять не только файлы, но и важные сообщения. Таким образом можно легко передать данные на ПК или наоборот. Объем одного файла должен быть не более 2ГБ. Для этого необходимо:Сохраненные файлы также будут отображаться в приложении на ПК. Их можно скачать на жесткий диск в любое удобное время.До появления всевозможных сервисов, почта была одним из первых способов передачи файлов. Сейчас это не самый удобный способ, но для разового переноса небольших объемов данных вполне подойдет. Все, что вам нужно — это прикрепить документ, фото или архив к электронному письму на вашем смартфоне и отправить их себе.Затем откройте это сообщение на ПК и вы сможете загрузить файл.