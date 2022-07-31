Как сменить Bluetooth-кодек в Android смартфонах и для чего это нужно

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Выбираем пункт «Система»

Находим раздел «Параметры разработчика»

Находим меню аудиокодека Bluetooth

Выбираем подходящий вариант

Переходим в «Настройки»

Выбираем «О телефоне»

Находим меню «Информация о ПО»

Многократно жмем на строку «Номер сборки»

Современные Bluetooth-наушники могут поддерживать много разных кодеков. Каждый из них влияет не только на качество звука, но и на его задержку. Разбираемся какой вариант подойдет для любителей высокодетализированой музыки, а какой лучше включить во время игры и как это сделать на вашем Android-устройстве.Беспроводные Bluetooth-гарнитуры, все больше захватывают рынок, приверженцы качественного звука по-прежнему отдают предпочтение проводному варианту. Однако не все могут знать, что используя устройство под управлением Android, можно менять качество звука в зависимости от того, как будут использоваться наушники.Если мы хотим насладиться чистым, детализированным звуком, нужен кодек который обеспечит максимально возможное качество звука. Во время просмотра фильма более важна синхронизация аудио, поэтому здесь более важен кодек с низкой задержкой.К сожалению, универсального решения пока не существует среди Bluetooth-гарнитур. В таком случае приходит на помощь возможность переключения кодеков. Это поможет выжать максимум из приобретенной беспроводной гарнитуры. Однако стоит помнить, что работать это будет только если сами наушники поддерживают тот или иной кодек. На это стоит обратить внимание при их покупке.Прежде чем узнать, как изменить кодек по умолчанию на вашем устройстве, важно знать, какой кодек лучше всего подходит для конкретной ситуации.SBC или Low Complexity Sub-band Coding и является самым распространенным кодеком в списке. Каждое устройство Android, которое поддерживает стандартную передачу аудио по Bluetooth (A2DP или Advanced Audio Distribution Profile) — поддерживает этот кодек.Его можно назвать ванильной версии кодеков Bluetooth. Он имеет посредственное качество звука и обладает высокой задержкой. В плюсы можно записать низкое энергопотребление, что продлит жизнь аккумулятору смартфона.Этот кодек подойдет для повседневного прослушивания, если вы не увлекаетесь музыкой в высоком разрешении. Но он не идеально подходит для игр или просмотра фильмов из-за его высокой задержки.Qualcomm aptX — это целое семейство кодеков. Наряду с самым старым aptX, есть шесть других вариантов. Каждый был разработан для решения различных проблем звука Bluetooth. aptX использует технику кодирования и декодирования ADPCM или Adaptive Differential Pulse Code Modulation. В этом случае звук значительно превосходит кодек SBC.Вот три самых популярных варианта aptX на Android:aptX — это лучшая альтернатива SBC, но она все еще не подойдет фанатам прослушивания музыки без потери качества.aptX HD — более продвинуты вариант, так как качество звука лучше и может передавать звук с минимальной потерей качества. Это хороший выбор для прослушивания Hi-Fi аудио и просмотра фильмов.aptX Adaptive — этот кодек подстраивает битрейт в соответствии с уровнем сигнала. Он хорош практически для всех целей, от игр до совершения звонков и просмотра видео. Но aptX HD по-прежнему имеет более качественный звук.Некоторые устройства имеют новую версию кодека aptX TWS+. Основная цель этого кодека — обеспечить плавное переключение между стереозвуком и моно, если вы хотите использовать только один наушник, пока второй подзаряжается в кейсе.AAC или Advanced Audio Codec, очень похож на SBC. Он потребляет больше энергии, несмотря на урезанный звук. AAC обычно встречается в устройствах Apple из-за максимальной оптимизации к iOS. Чего нельзя сказать в случае с Android-устройствами.Если вы владелец смартфона под управлением Android, обращать внимание на этот кодек стоит в самом крайнем случае.Кодек был специально разработан компанией Sony и имеет сходство с aptX Adaptive. В то время как aptX Adaptive может подстраиваться под уровень сигнала, LDAC имеет только три предустановленных битреда, между которыми он переключается.Несмотря на то, что LDAC лучше, при хорошем уровне сигнала, переключение между заданными битрейтами хорошо заметно при его ухудшении. Такой перепад понравится не всем. LDAC идеален для прослушивания аудио в высоком разрешении, но только при стабильно хорошем соединении. Также кодек имеет низкую задержку, и отлично подойдет для игр и просмотра видео.LHDC или Low-Latency High-Definition Audio Codec. Он обеспечивает высокое качество звука, а также минимизирует задержку. Это хороший выбор для прослушивания высококачественного аудио и просмотра видео. Также существует обновленный вариант LHDC — LLAC или Low-Latency Audio Codec. Помимо значительного снижения задержки, LLAC сохраняет отличное качество звука, что делает его отличным выбором для мобильных игр.Теперь мы выяснили, какой кодек вы хотите использовать, и какой из них совместим с вашими наушниками и поддерживается вашим смартфоном. Приступим к его изменению:если пункт «Параметры разработчика» отсутствует, следует сделать следующее:Внизу экрана должно появиться сообщение «Вы стали разработчиком». После этого пункт станет доступен в графе «Система».Также в этом меню можно включить или включить дополнительные кодеки.Теперь вы знаете, как улучшить или оптимизировать звук в соответствии со своими предпочтениями.