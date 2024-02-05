AliExpress запретил жителям России покупать компьютерные товары. Как обхитрить маркетплейс?

Александр
Фото: Unsplash


Российские пользователи AliExpress заметили исчезновение из продажи некоторых товаров или подорожание до заградительного уровня, то есть каких цен, по которым их точно не будут покупать. Проблема в основном затрагивает комплектующие и запчасти для компьютеров и ноутбуков, но найден способ обойти запрет.

В конце января и начале февраля из ассортимента продавцов на AliExpress стали исчезать процессоры, накопители, оперативная память, NAS-серверы и другие компьютерные комплектующие. Также пропадают товары для ремонта и велосипеда, а ассортимент одежды, обуви, бижутерия, сувениров и прочих товаров не уменьшился.

При смене в профиле AliExpress страны с России на какую-нибудь другую пропавшие компьютерные комплектующие вновь появляются в карточках магазинов, и в некоторых случаях пользователям удаётся оформить заказ на российских адрес. Некоторые из них отмечают, что из профиля пропала возможность смены региона.

По какой причине AliExpress скрывает компьютерные товары от россиян, непонятно. Это может быть связано как с санкционными ограничениями, так и с каким-то глюком в компьютерной системе маркетплейса.



Поиск процессора Intel с поддержкой сокета LGA 1700 (самого современного в настоящий момент) выдаёт всего десять результатов от трёх малоизвестных магазинов, и в основном это модели 12-го поколения, тогда как наиболее актуальным сейчас является 14-е. Единственный процессор 14-го поколения замаскирован под кэш-память, слово «процессор» в описании товара не упоминается. Блокировка компьютерных товаров выборочная — например, по-прежнему продаются мини-компьютеры, видеокарты и материнские платы.

Пользователи 4PDA поделились способом покупки заблокированных товаров:

Кто хочет что купить, есть дырка в блокировке. Добавляем новый адрес — страна «Казахстан». Везде пишем латинскими буквами, например, alma, индекс, например, 050000, телефон любой — я вбил свой второй номер. Ищем нужный товар и на этапе оплаты выбираем свой правильный адрес.



Также не стоит забывать, что многие китайские магазины и продавцы выставляют свои товары для России не только на AliExpress, но и на других маркетплейсах (например, Ozon). Можно попробовать поискать их товары там, цены обычно примерно такие же, как на AliExpress.

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Найден способ покупать товары на Ozon в два-три раза дешевле

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Комментарии

tellurian
+2668
tellurian
Боятся вторичных санкций.
Сегодня в 16:18
#
+3
APPLE STAVROPOL PRO
На озон цены, иногда, в 2 раза ниже на некоторые товары, чем на Али.
Ассортимент пока скромен, но….
Сегодня в 16:21
#
+205
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Это означает что рублю наступает езда , причем я так понимаю быстрее чем состоятся выборы )) после выборов то точно ))
Сегодня в 17:08
#
OneinchofAsh
+82
OneinchofAsh Gandalf2021
Только ссыкливых реллокантов и предателей, нашей Великой Родины 🇷🇺
2 часа назад в 19:06
#
+205
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Ну вы ребята то явно из окопа пишите , тогда гойда хyли😂 Только не могу понять причем тут констатация экономической ситуации в стране и паника с предательством ? )) Вы либо 2 бота либо 2 мента у кормушки))
2 часа назад в 19:15
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