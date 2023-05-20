Где скачать 2ГИС для Android?





Приложение 2ГИС (оно же 2GIS) было удалено из «Play Маркета». Когда оно вернётся и произойдёт ли это, неизвестно, но большой проблемы не случилось. Если оно уже установлено на вашем устройстве, обновления будут приходить непосредственно через само приложение в виде установочных APK-файлов. А если приложения нет, не составит почти никакого труда скачать его из стороннего источника и установить вручную — смартфоны и планшеты на Android позволяют это сделать.



Где можно скачать приложение 2ГИС:





Приложение 2ГИС также можно найти в магазинах Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps и Vivo V-Appstore. На некоторых ресурсах обновлённая версия появляется с задержкой, а на части из них её вообще не будет, поскольку установочный файл брался из «Play Маркета».При установке через тот или иной источник может быть запрошено разрешение на инсталляцию, если вы ранее не устанавливали приложения таким образом. Предоставьте его и установите 2ГИС. Поскольку приложение автоматически проверяет наличие обновлений, оно будет оповещать, когда становится доступен очередной апдейт, и предложит скачать и установить его.