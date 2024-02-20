Как бесплатно увеличить место в «Google Диске» до любого объёма

Александр



Места в облачном хранилище никогда не бывает слишком много, в какой-то момент вы придёте к тому, что его станет не хватать. Google бесплатно предоставляет в своём облаке 15 гигабайт, но мало кто знает, что этот объём можно увеличить на сколько угодно, и за это не придётся платить.

Как это сделать? Если кратко: нужно создать ещё один аккаунт и предоставить доступ к облаку своей основной учётной записи. Поскольку Google не ограничивает количество аккаунтов, которое может быть у пользователя, расширять место в «Google Диске» можно тоже без ограничений.

А теперь более подробная инструкция.

Создайте новый аккаунт, а если у вас уже есть дополнительная учётная запись, залогиньтесь в неё. Перейдите в «Google Диск», нажмите на кнопку «Создать», выберите «Создать папку» и задайте этой папке любое имя.



Зайдите в папку, нажмите на меню «Дополнительно» и выберите «Поделиться» -> «Открыть доступ».



Впишите свой основной адрес электронной почты в сервисе Gmail, выберите роль «Редактор» и нажмите «Отправить».



Вернитесь в свой основной аккаунт Google, прейдите в «Google Диск» и откройте меню «Доступные мне» — здесь вы увидите всё, чем с вами поделились, в том числе заветную папку на 15 ГБ. Вы можете пользоваться ею как собственным хранилищем: сохранять файлы, редактировать их, удалять, делиться с другими пользователями.



Если вы зарегистрируете ещё несколько аккаунтов, создадите в них папки и поделитесь ими с самим собой, у вас станет ещё больше места в облаке Google.
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Комментарии

13den666
+482
13den666
Полезная статья!
Сегодня в 00:16
#
Mers
+4900
Mers
Когда-то, при царе Горохе, Маил рассщедрились и с барского плеча раздавали всем 100Gb облака, бесплатно. Я урвал))
Сегодня в 01:12
#
+20
Mcsimkis Mers
Раздавали и терабайт, у меня два
49 минут назад
#
Seagull
–524
Seagull
Место на том же я диске стоит копейки, нафиг этот ананизм
Сегодня в 01:31
#
tellurian
+2567
tellurian
Спасибо
час назад в 03:55
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