





В последние годы очень многие приложения стали запрашивать местоположение пользователя. Разумеется, различным картам, навигаторам или такси это действительно нужно для работы, но хватает и всяких калькуляторов, переводчиков и игр, которым такая информация не нужна для работы, но если отказать им в доступе к геопозиции, то они могут начать работать неправильно.И для этого компания Apple придумала обманку — приблизительную геолокацию. В чем ее суть? Вся планета Земля разбивается на квадраты со стороной приблизительно 10 миль, и устройство отдает приложению не вашу точную геопозицию, а лишь информацию о том квадрате, где находится пользователь. Иными словами, точность определения местоположения падает до абсолютно нерелевантных полутора десятков километров, то есть слежка за пользователем становится невозможной.Для активации этой фишки зайдите в Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации, после чего выберите нужное приложение и снимите галку напротив пункта «Точная геопозиция»: