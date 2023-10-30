Как добавить в Windows вход по графическому паролю





Компьютеры с Windows 10 и Windows 11 можно разблокировать с помощью графического кода, что довольно удобно. По умолчанию эта функция отключена, поэтому в настройках её нет, но её можно добавить, изменив несколько настроек.





Нажмите Win + R — откроется утилита «Выполнить»

Введите команду gpedit.msc и нажмите Enter — запустится «Редактор локальной групповой политики»

Пройдите по пути «Конфигурация компьютера» → «Административные шаблоны» → «Система» → «Вход в систему», откройте параметр «Выключить вход с графическим паролем» и установите значение «Не задано»

Откройте «Параметры» (для этого нажмите Win + I), зайдите в раздел «Учётные записи», выберите «Параметры входа» (или «Варианты входа») и найдите «Графический пароль»

Задайте пароль, который будет использоваться для входа в систему.

Теперь в «Параметрах» появится опция, позволяющая задать графический пароль для разблокировки системы.

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