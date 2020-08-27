





Мы нередко храним сотни и тысячи фото и видео на своем устройстве. Редактируем их, добавляем в избранное. Создаем несколько альбомов и распихиваем по ним отснятый материал. Искать во всем этом разнообразии нужные фото и видео оказывается временами сложновато, и в iOS 14 компания Apple наконец-то добавила фильтрацию отснятого материала.Теперь вы можете в любом из альбомов найти только фото, только видео, избранные или измененные материалы. Сделать это просто — зайдите в нужный альбом, нажмите в углу на три точки и выберите опцию «Фильтровать», затем задайте критерии (например, видео) и нажмите на кнопку «Готово»: