





Каждое устройство для идентификации в Wi-Fi сети использует уникальный сетевой адрес, так называемый MAC-адрес. И компания Apple, продолжая заботиться о конфиденциальности пользователей, добавила в iOS 14 функцию частного адреса, которая позволяет сообщать маршрутизаторам различных Wi-Fi сетей различные MAC-адреса.При использовании одного и того же MAC-адреса в различных сетях становится легко отследить деятельность человека, что как минимум позволяет показывать нам релевантную рекламу. Разумеется, если использовать разные MAC-адреса для каждой Wi-Fi сети, отслеживание становится затруднительным. В общем и целом, использование частных MAC-адресов практически никак не повлияет на вашу обычную работу в интернете, за исключением тех случаев, когда к сети могут подключиться девайсы только с определенными MAC-адресами, или же если вы самостоятельно отслеживаете деятельность определенного устройства, например, в рамках родительского контроля.Включить или отключить частные адреса просто: зайдите в настройки Wi-Fi, выберите нужную сеть, после чего включите или отключите эту опцию:Разумеется, после этого произойдет переподключение устройства к данной Wi-Fi сети.