





Каждое устройство для идентификации в Wi-Fi сети использует уникальный сетевой адрес, так называемый MAC-адрес. Компания Apple добавила в iOS 14 возможность использовать частный адрес, что позволяет сообщать маршрутизаторам различных Wi-Fi сетей различные MAC-адреса. Однако в Windows 10 эта функция появилась гораздо раньше — в Creators Update аж 2017 года, но никто это особо не афишировал, да и доступна эта фича не для всех. Зачем же она нужна?При использовании одного и того же MAC-адреса в различных сетях становится легко отследить деятельность человека, что как минимум позволяет показывать нам релевантную рекламу. Разумеется, если использовать разные MAC-адреса для каждой Wi-Fi сети, отслеживание становится затруднительным. В общем и целом, использование случайных MAC-адресов практически никак не повлияет на вашу обычную работу в интернете, за исключением тех случаев, когда к сети могут подключиться девайсы только с определенными MAC-адресами, или же если вы самостоятельно отслеживаете деятельность определенного устройства, например, в рамках родительского контроля.Доступна эта функция только для компьютеров на Windows 10 с Wi-Fi. При подключении к интернету по Ethernet воспользоваться ей нельзя. Более того, работает она не на всех адаптерах Wi-Fi, так как эту фичу должен поддерживать драйвер. Но с наиболее распространенными адаптерами от Intel никаких проблем нет — достаточно просто поставить драйвер новее 2017 года. После этого нужно перейти в Параметры > Сеть и интернет, зайти в свойства текущей сети и включить соответствующую опцию:После этого нужно переподключиться к Wi-Fi сети, и ваш MAC-адрес изменится, и в дальнейшем будет постоянно меняться при каждом новом подключении.