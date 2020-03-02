Временами требуется что-то быстро записать: номер телефона или заказа, время встречи и так далее. И для этого можно использовать приложение Заметки без разблокировки своего iPhone или iPad. Да, это не новая функция, но знают и используют ее далеко не все, поэтому мы решили о ней рассказать.

Итак, сначала нужно добавить Заметки в Пункт управления. Для этого перейдите в Настройки > Пункт управления > Настроить элементы управления и включите Заметки:



После этого вернитесь на два экрана назад, прокрутите ниже и зайдите в пункт Заметки > Заметки на заблок. экране:



Здесь есть две опции — или каждый раз с заблокированного экрана будет создаваться новая заметка, или же у вас будет возможность дописывать в старую заметку еще что-либо некоторое время. Зачем это нужно? Допустим, вы записали номер человека и его имя, а через минуту он сказал вам почту. Вы снова с заблокированного экрана открываете заметки и вам сразу же показывается написанный минуту назад текст, куда вам остается только дописать почту.

При этом стоит понимать, что при открытии на заблокированном смартфоне заметок ваши приватные данные остаются защищены — вы можете только создать новую заметку или добавить в нее что-либо; для того, чтобы открыть другие заметки, вам придется разблокировать смартфон или планшет:



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