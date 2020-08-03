Компания Microsoft планирует освежить внешний вид Windows 10, и меню Пуск должно измениться в осеннем апдейте системы. Однако уже есть возможность обновить его внешний вид — без всяких переходов на инсайдерские сборки, прямо на официальной Windows 10 2004.
Для начала откройте Параметры > Система > О программе и найдите версию сборки ОС:
Если она 19041.423 или выше, то все отлично, в противном случае перейдите в Центр Обновлений Windows и поставьте все последние апдейты, в том числе и необязательные.
После этого скачайте архив и запустите файл New.reg, согласившись с изменениями в реестре. Теперь остается только перезагрузиться, и вы сможете оценить новый вид меню Пуск:
Если же вам такие изменения не нравятся — в том же архиве есть файл Old.reg, который вернет все как было.
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