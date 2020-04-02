Windows 10X — это новая ОС от Microsoft, которая базируется на обычной Windows 10 и предназначена для работы на ноутбуках и планшетах с двумя экранами. Первым таким устройством должен стать Surface Duo, выпуск которого запланирован на конец 2020 года. По словам Microsoft, возможность работы на двух экранах сразу дает более удобную многозадачность, к тому же весь интерфейс будет заточен под работу пальцем. Из ограничений — система будет иметь возможность запускать лишь win32-софт и UWP-приложения из Магазина Microsoft, зато будет обновляться всего за полторы минуты. В общем, продвинутая версия Windows RT.
И есть возможность уже попробовать ее, если у вас есть достаточно мощный ПК под управлением Windows 10 Pro 1809 и новее. Он должен работать на процессоре Intel c 4 или большим количеством ядер, иметь не менее 8 ГБ ОЗУ и не менее 15 ГБ свободного места на диске (рекомендуется SSD). Также не лишней будет дискретная видеокарта с поддержкой DirectX 11.
Кроме того, вам потребуется включить виртуализацию в BIOS (как это сделать, можно посмотреть в мануале к вашей материнской плате) и Hyper-V (он включается в Панели управления > Программы > Включение или отключение компонентов Windows):
Теперь вам потребуется официальный эмулятор, скачать его можно из Магазина Microsoft по ссылке. После установки запустите его, и вам будет предложено скачать один из образов Windows 10X — выберите самый последний (у него больше номер):
Учтите, что он весит порядка 4.5 ГБ, так что загрузка может занять некоторое время. После загрузки можете настроить виртуальную машину, нажав на кнопку «Edit»:
Можно отключить использование видеокарты и показ имени эмулятора, а также настроить объем используемой ОЗУ (от 4 до 8 ГБ). После настройки запустить Windows 10X можно нажатием на кнопку «Start».
Из интересных фишек можно отметить новый Проводник, меню быстрых настроек, вызываемое по нажатию на часы, а также, собственно, возможность работать с двумя экранами одновременно:
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