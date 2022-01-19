



YouTube временно позволил оформить премиум-подписку с оплатой сразу за год. Так выходит дешевле, чем платить каждый месяц.



Подписка YouTube Premium стоит 199 рублей в месяц, то есть в течение года за неё спишется 2388 рублей. Если оформить её сейчас с оплатой на год вперёд, она обойдётся в 1799 рублей, то есть таким образом можно сэкономить 589 рублей. Получается, что вы получите 12 месяцев подписки по цене девяти месяцев.



На смартфонах и планшетах Apple эта подписка стоит дороже из-за комиссии — 249 рублей в месяц (или 2988 рублей в год), так что выгода получится ещё более ощутимой, если заплатить не в приложении, а на сайте YouTube.







Годовая оплата подписки YouTube Premium доступна лишь в нескольких странах мира, но в их числе, к счастью, есть Россия. Акция продлится до 23 января 2022 года, после чего воспользоваться скидкой не получится.



YouTube Premium предоставляет несколько преимуществ, в том числе отключает рекламу в видео, позволяет слушать звук из роликов на смартфонах с выключенным экраном и скачивать видео для просмотра без интернета.



Если у вас уже оформлена подписка YouTube Premium, вы можете приостановить её действие, оформить годовую подписку. При этом вы ничего не потеряете, поскольку оплаченная ранее подписка будет возобновлена спустя год.







