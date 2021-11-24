TikTok

Ролики из TikTok очень популярны, и многие заливают их на другие площадки, где они тоже пользуются успехом и набирают много просмотров и лайков. TikTok стремится привязать пользователя к себе: можно записать, смонтировать и выложить видео прямо через приложение, а вот выгрузить его обратно к себе на устройство бывает затруднительно.

Кроме того, некоторые видеохостинги не приветствуют, когда к ним загружают видео из TikTok, особенно если на изображении остаётся логотип этого сервиса. Они, например, могут отключить монетизацию такого видео, если контент спонсируется промо-программой (как у «Яндекса»). Что же делать, если вы залили видео в TikTok, оно стало популярным, а теперь вы хотите поделиться им с пользователями других сервисов?

Существует несколько способов скачать видео из TikTok без логотипа или водяного знака (он же watermark или вотермарк), в наших блогах уже рассказывалось о них. Один из новых сервисов — SnapTik. Чтобы выгрузить любое TikTok-видео без водяного знака, достаточно скопировать ссылку на него, перейти на сайт snaptik.app/ru, вставить эту ссылку и нажать Download. Через несколько секунд видео скачается на ваше устройство.

Также можно воспользоваться приложением SnapX, которое доступно на Android. Принцип работы тот же: копируете прямую ссылку на видео в TikTok (можно через кнопку шеринга), открываете приложение SnapX, вставляете её в специальное поле, нажимаете на кнопку скачивания и скачиваете.



Скачанное видео можно найти в папке, куда ваш браузер или приложения обычно сохраняют файлы, полученные из интернета.



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