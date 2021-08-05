



В приложении «Яндекс.Дзен» появилась бесконечная лента с короткими видео по аналогии с TikTok. Для поддержки этой инициативы «Яндекс» выделил 50 миллионов рублей, которые будут выплачены авторам видео. В июле авторы уже заработали на таком контенте суммарно 7 миллионов рублей.



Все видео вертикальные и с длительностью не более одной минуты. Снимать и редактировать ролики непосредственно в приложении нельзя, можно только загрузить заранее записанные видео. Добавлять к ним эффекты, как в TikTok, тоже не получится. Эти возможности будут добавлены позже, сейчас они дорабатываются и тестируются.



Короткие видеоролики доступны в новом разделе «Ролики», а также появляются в основной ленте публикаций. Прямо во время просмотра можно подписаться на автора, тогда его контент будет чаще появляться в ленте. Также можно лайкать видео и оставлять комментарии.



«Ролики» уже появились у всех пользователей мобильного приложения «Яндекс.Дзен» на Android и почти у всех на iOS. В ближайшие дни доступ к новому разделу будет открыт всем пользователям. Чтобы выкладывать такие видео, нужно сначала подать заявку на сайте «Яндекса».







