Как убрать часы с экрана блокировки iPhone на iOS 16

Георгий
Экран блокировки

В iOS 16 появились расширенные возможности настройки экрана блокировки, в том числе изменения шрифта и виджеты. Впрочем, не обошлось без ограничений. Apple не позволяет сделать «чистый» локскрин, удалив с него дату и время. Для этого есть небольшая хитрость.

Кратко: убрать часы с экрана блокировки можно таким способом ⬇️


Подробно:

  • Делаем долгое нажатие на экране блокировки для перехода в режим настройки
  • Нажимаем на часы
  • В открывшемся окне проматываем оттенки и выбираем палитру
  • В палитре нам понадобится пипетка — с её помощью выбираем цвет под часами
  • Готово
Такой способ сработает не со всеми обоями. Нужны изображения с однородным фоном. Пипетка необходима для наилучшего совпадения по цвету. Дополнительно прокачать экран блокировки на iPhone с iOS 16 можно с помощью 4 полезных виджетов.

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