Как убрать часы с экрана блокировки iPhone на iOS 16

В iOS 16 появились расширенные возможности настройки экрана блокировки, в том числе изменения шрифта и виджеты. Впрочем, не обошлось без ограничений. Apple не позволяет сделать «чистый» локскрин, удалив с него дату и время. Для этого есть небольшая хитрость.
Кратко: убрать часы с экрана блокировки можно таким способом ⬇️
Подробно:
- Делаем долгое нажатие на экране блокировки для перехода в режим настройки
- Нажимаем на часы
- В открывшемся окне проматываем оттенки и выбираем палитру
- В палитре нам понадобится пипетка — с её помощью выбираем цвет под часами
- Готово
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