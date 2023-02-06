Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Обои

Началась новая неделя — вышла свежая подборка обоев. В этом выпуске 9 изображений в темных тонах с контрастными деталями.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылкам ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть научилась «скрещивать» две картинки. Мы попробовали и создали монстра
Распродажа 11.11 едва закончилась, как AliExpress взвинтил цены для России. Всё очень подорожало
Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне
Apple запускает новый тип обновлений iOS

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии